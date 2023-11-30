В уряді Угорщини заявили, що не погодяться на початок переговорів про членство України в ЄС

Угорщина не підтримуватиме жодну пропозицію Європейського союзу щодо початку переговорів про приєднання України до блоку, заявив 30 листопада Ґерґей Ґуяш, міністр-керівник апарату прем’єра Віктора Орбана на пресконференції в Будапешті.

За його словами, починати офіційні переговори з Києвом щодо приєднання до ЄС було б передчасним, і Угорщина не погодиться розпочати дискусії під час зустрічі лідерів ЄС у середині грудня.

Раніше прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не підтримує просування переговорів про майбутнє членство України в Європейському союзі, вкотре давши зрозуміти, що його країна може стати головною перешкодою на шляху Києва щодо вступу до ЄС.

Єврокомісія заморозила участь Угорщини в програмі постпандемічного економічного стимулювання блоку через занепокоєння щодо корупції і відступу від демократичних стримувань і противаг за часів прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Читайте також: Чи вступить Україна до ЄС у 2030 році?

Орбан також заперечував, що протидія Угорщини переговорам про членство України в ЄС пов’язана зі згаданими коштами, і намагався розвіяти підозри, що його уряд використовує свій голос щодо України, щоб чинити тиск на ЄС. За його словами, його уряд «не прийме» тиск із боку ЄС щодо підтримки заявки України на членство в обмін на виділення коштів Угорщині.

Лідери ЄС у середині грудня мають вирішити, чи слід офіційно запросити Україну розпочати переговори про членство. Для цього рішення необхідна одностайність серед країн-членів.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала почати переговори з Україною про вступ до ЄС. Президентка комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала 90% рекомендацій, які дав ЄС, надаючи статус кандидата в червні 2022 року.

Євросоюз також готує пакет фінансової допомоги Україні на суму близько 50 мільярдів євро протягом 2024-2027 років. 27 країн-членів ЄС мають проголосувати за цей пакет допомоги на саміті 14–15 грудня. Проте є побоювання, що допомога може бути заблокована Угорщиною.

Водночас у ЄС кажуть, що мають «план Б», якщо Будапешт застосує вето.