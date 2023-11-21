Голова Європейської ради оцінив перспективи початку майбутніх переговорів щодо вступу України в ЄС

Голова Європейської Ради Шарль Мішель в перебігу візиту до Києва заявив, що очікує на «складну» зустріч щодо початку переговорів про вступ України в ЄС у грудні, передає агенція Reuters. Поза тим Мішель сказав, що абсолютно переконаний, що «з Україною в ЄС наше майбутнє буде безпечнішим».

Як зазначає агенція DPA, Мішель попередив Україну, що швидке рішення про початок переговорів про вступ країни в ЄС не повинно сприйматися як щось наперед зрозуміле. Деякі з країн-членів ЄС дали зрозуміти, що «хотіли б добре подумати», перш ніж ухвалити рішення про наступний крок у цьому процесі, заявив Мішель.

Він сказав, що держави-члени продовжують «дуже старанно працювати», щоб спробувати вибудувати єдину позицію в Європейській Раді перед самітом ЄС у грудні.

Однак наголосив Мішель: «політичні труднощі» не слід недооцінювати, не уточнивши, які саме країни ЄС можуть заблокувати початок переговорів щодо вступу України в ЄС. (Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не підтримує початок переговорів з огляду на війну в Україні – ред.)

У свою чергу, як передає сайт Офісу президента України, Володимир Зеленський сказав: «Я радий усім результатам нашої великої роботи. Усіх нас – парламенту, уряду – щодо імплементації всіх рекомендацій (Європейської комісії – ред.). Ми справді розраховуємо на потужне рішення в грудні».

У червні 2022 року Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала почати переговори з Україною про вступ до ЄС. Президентка комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала 90% рекомендацій, які дав ЄС.

Як повідомив в ефірі Радіо Свобода (програма «Свобода. LIVE») заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, всі критерії для початку переговорів українська сторона виконає до середини грудня, коли буде засідання Європейської Ради.

На саміті у грудні лідери 27 країн-членів ЄС мають політично затвердити рішення про початок переговорів, а вже в березні за умови, що Україна виконає всі рекомендації, можуть розпочатися переговори.