Орбан знову заявив, що Україна не зможе перемогти Росію на полі бою. Київ наразі не реагував

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову заявив, що Україна не зможе перемогти Росію на полі бою, а Захід помилився, почавши допомагати Україні. Відео виступу Орбана опублікував у соцмережі X представник уряду Угорщини Золтан Ковач.

Він зазначив, що порушення міжнародного права є порушенням, яке «не можна прийняти», але питання полягало в тому, як Захід відреагує на війну. Він вважає, що реакція була «неналежною».

«Я пам’ятаю, коли подібне сталося з Кримом. Наші лідери відповіли, що ми повинні локалізувати та ізолювати конфлікт… Сьогодні, коли спалахнув конфлікт, наша відповідь була прямо протилежною – глобалізація конфлікту. Тепер ця проблема є глобальною, я думаю, через це погано всім. Коли ми говоримо про війну, ми маємо розуміти, якою була стратегія. Наша стратегія полягала в тому, що українці будуть воювати і переможуть на лінії фронту, росіяни програють. Буде нове керівництво, і ми зможемо вести переговори. Де ми зараз. Очевидно, що українці не переможуть на передовій, немає рішення на полі битви. Росіяни не програють. Політичних змін у Москві не буде. Це реальність», – сказав Орбан.

Київ наразі не реагував на ці заяви угорського прем’єра.

У серпні прем’єр Угорщини під час інтерв’ю заявив, що Захід має укласти угоду із президентом РФ Володимиром Путіним, яка не передбачатиме повернення окупованого Криму та членство України в НАТО. Він також вважає, що найкращим шансом для миру є припинення військової підтримки України.

Також раніше, коментуючи агресію Росії проти України, в інтерв’ю Bloomberg Віктор Орбан заявив, що неважливо хто до кого вторгнувся. Угорський прем’єр висловив переконання, що Україна не здатна виграти війну – «не може бути перемоги для бідних українців на полі бою».

Угорщина в особі очільника уряду Віктора Орбана і голови дипломатії Петера Сійярта неодноразово демонструвала своє прихильне ставлення до Кремля. Від початку повномасштабного російського вторгнення Будапешт робить заяви, які суперечать загальній позиції ЄС про підтримку України.