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Орбан знову заявив, що Україна не зможе перемогти Росію на полі бою. Київ наразі не реагував

Віктор Обран також вважає, що Захід помилився зі стратегією щодо війни РФ проти України
Віктор Обран також вважає, що Захід помилився зі стратегією щодо війни РФ проти України

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову заявив, що Україна не зможе перемогти Росію на полі бою, а Захід помилився, почавши допомагати Україні. Відео виступу Орбана опублікував у соцмережі X представник уряду Угорщини Золтан Ковач.

Він зазначив, що порушення міжнародного права є порушенням, яке «не можна прийняти», але питання полягало в тому, як Захід відреагує на війну. Він вважає, що реакція була «неналежною».

«Я пам’ятаю, коли подібне сталося з Кримом. Наші лідери відповіли, що ми повинні локалізувати та ізолювати конфлікт… Сьогодні, коли спалахнув конфлікт, наша відповідь була прямо протилежною – глобалізація конфлікту. Тепер ця проблема є глобальною, я думаю, через це погано всім. Коли ми говоримо про війну, ми маємо розуміти, якою була стратегія. Наша стратегія полягала в тому, що українці будуть воювати і переможуть на лінії фронту, росіяни програють. Буде нове керівництво, і ми зможемо вести переговори. Де ми зараз. Очевидно, що українці не переможуть на передовій, немає рішення на полі битви. Росіяни не програють. Політичних змін у Москві не буде. Це реальність», – сказав Орбан.

Київ наразі не реагував на ці заяви угорського прем’єра.

У серпні прем’єр Угорщини під час інтерв’ю заявив, що Захід має укласти угоду із президентом РФ Володимиром Путіним, яка не передбачатиме повернення окупованого Криму та членство України в НАТО. Він також вважає, що найкращим шансом для миру є припинення військової підтримки України.

Також раніше, коментуючи агресію Росії проти України, в інтерв’ю Bloomberg Віктор Орбан заявив, що неважливо хто до кого вторгнувся. Угорський прем’єр висловив переконання, що Україна не здатна виграти війну – «не може бути перемоги для бідних українців на полі бою».

Угорщина в особі очільника уряду Віктора Орбана і голови дипломатії Петера Сійярта неодноразово демонструвала своє прихильне ставлення до Кремля. Від початку повномасштабного російського вторгнення Будапешт робить заяви, які суперечать загальній позиції ЄС про підтримку України.

«Орбан – не герой мого роману»: як угорці Закарпаття сприймають політику Будапешта під час війни в Україні
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«Орбан – не герой мого роману»: як угорці Закарпаття сприймають політику Будапешта під час війни в Україні

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