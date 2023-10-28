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Політика

Європа проти Орбана і Фіцо. Що означають дії та заяви прем’єрів Угорщини і Словаччини?

Архівна світлина. Прем’єр-міністр Угорщина Віктор Орбан (ліворуч) і голова уряду Словаччини Роберт Фіцо перед зустріччю глав урядів країн Вишеградської групи. Братислава, 9 грудня 2014 року
Архівна світлина. Прем’єр-міністр Угорщина Віктор Орбан (ліворуч) і голова уряду Словаччини Роберт Фіцо перед зустріччю глав урядів країн Вишеградської групи. Братислава, 9 грудня 2014 року
(Рубрика «Точка зору»)

Останній самміт Європейського cоюзу продемонстрував, наскільки серйозними є розбіжності між, з одного боку, переважною більшістю країн ЄС, і з іншого – Угорщиною та Словаччиною.

Оглядачі й раніше казали, що після перемоги партії Роберта Фіцо на парламентських виборах у Словаччині новий очільник словацького уряду стане ревним союзником Віктора Орбана. Але Фіцо, як це й було під час його попередньої каденції, виступає навіть з більш жорсткими заявами, ніж його угорський колега.

Роберт Фіцо після перемоги його партії на виборах до парламенту Словаччини. Братислава, 2 жовтня 2023 року
Роберт Фіцо після перемоги його партії на виборах до парламенту Словаччини. Братислава, 2 жовтня 2023 року

Тільки перший саміт ЄС – і словацький премʼєр вже встиг повідомити, що його країна проти військової допомоги Україні й що Україна це найкорумпованіша країна світу. Дивно чути це від політика, який позбувся влади саме внаслідок корупційного звинувачення й не був заарештований тільки тому, що для відповідного рішення не вистачило голосів у парламенті. Але цинізм Роберта Фіцо – це його, можна сказати, фірмовий політичний стиль.

Для Орбана і Фіцо критика вже сама по собі є певною загрозою

Орбан, який напередодні саміту Європейського союзу зустрічався у Пекіні із російськім президентом Володимиром Путіним, також не збирався виправдовуватися за цей вчинок, який викликав справжнє несприйняття на Заході. Навпаки, угорський премʼєр атакував колег, підкреслював, що Угорщина виступає за мир на відміну від інших країн Європейського союзу, й саме така політика обумовлює його контакти із Путіним.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (ліворуч) і президент Росії Володимир Путін. Пекін, 17 жовтня 2023 року
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (ліворуч) і президент Росії Володимир Путін. Пекін, 17 жовтня 2023 року

Якраз цими днями уряд Орбана продемонстрував, що буде продовжуватиме політику контакту з диктатурами – коли очільник угорського зовнішньополітичного відомства Петер Сіярто злітав до Мінська й зустрівся із Олександром Лукашенком. Але цього разу не мовчали самі європейські лідери. Були й публічні заяви щодо неприпустимості контактів із російським президентом, і кулуарна критика, про яку розповіла естонська премʼєрка Кая Каллас.

Власні інтереси, а не інтереси Путіна

І тут треба зрозуміти, що і для Орбана, і для Фіцо така критика вже сама по собі є певною загрозою. Угорський премʼєр може скільки завгодно порівнювати членство Угорщини в ЄС із радянською окупацією, але в реальності він прекрасно розуміє, наскільки важливим є для його країни членство в ЄС. І Фіцо це розуміє.

Тому, звичайно, обидва премʼєри будуть виступати з жорсткими заявами й навіть намагатися блокувати певні рішення, але в результаті все одно погоджуватимуться із поглядом більшості. Непоганим прикладом стало рішення про можливу передачу Україні доходів від російських активів, заморожених у Європі.

Як і всі класичні популісти, угорський і словацький премʼєри захищають насамперед власні інтереси, а не інтереси Путіна

Це серйозний удар по російських економічних інтересах, можливо навіть перший крок до конфіскації російських активів, які перебувають на Заході. І ніякої інформації про те, що Орбан і Фіцо були проти цих домовленостей, немає. Тому що, як і всі класичні популісти, угорський і словацький премʼєри захищають насамперед власні інтереси, а не інтереси Путіна.

Свої звʼязки з Росією вони насамперед використовують. І їхнім європейським колегам треба докласти зусиль, щоб це ставлення до політики не далося взнаки на європейській єдності.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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    Віталій Портников

    Співпрацює з Радіо Свобода з 1991 року. Народився в 1967 році в Києві. Закінчив факультет журналістики МДУ. Працював парламентським кореспондентом «Молоді України», колумністом низки українських, російських, білоруських, польських, ізраїльських, латвійських газет та інтернет-видань. Також є засновником і ведучим телевізійної дискусійної програми «Політклуб», що виходить зараз в ефірі телеканалу «Еспресо». У російській редакції Радіо Свобода веде програму «Дороги до свободи», присвячену Україні після Майдану і пострадянському простору.

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