Спікерка парламенту Чехії відреагувала на скептичні заяви Орбана щодо перспектив України в ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, ймовірно, є єдиним лідером ЄС, який ставить під сумнів вступ України до Євросоюзу до завершення російсько-української війни. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода сказала спікерка Палати депутатів (нижньої палати) парламенту Чехії Маркета Пекарова Адамова.

«Я впевнена, що він із цими заявами та зауваженнями такий один. І я дійсно дуже розчарована не лише Віктором Орбаном, але й усіма угорцями, які дотримуються цих ідей. Неймовірно, що саме угорці, які мають у своїй історії справді важкий досвід із Радянським Союзом, тепер підтримують такі думки», – сказала вона.

Пекарова Адамова вважає, що «за цим стоїть величезний вплив Росії в Угорщині».

«Але водночас я думаю, що ми добре знаємо, що за цим стоїть величезний вплив Росії в Угорщині. І, звичайно, це заважає всім нам. І ми працюємо над єдиною позицією країн ЄС і НАТО. І, зрештою, Угорщина все ще з нами, коли йдеться про санкції тощо. Але я, звичайно, не згодна з позицією Орбана», – додала спікерка Палати депутатів парламенту Чехії.

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Раніше Орбан, який відомий своїми критичними заявами щодо України, висловив сумнів щодо можливого погодження вступу України до ЄС. Як заявив очільник угорського уряду, «невідомо, наскільки велика територія України, оскільки війна триває».

Міністерство закордонних справ України прокоментувало заяву Орбана так: «Позитивно відзначаємо, що прем’єр-міністр Угорщини турбується про вступ України в Європейський Союз. Інформуємо, що Україна не змінювала своєї території в межах міжнародно визнаних кордонів».