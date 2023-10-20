«Поки Росія завдає ударів по мирних українцях, Угорщина благає про ділові угоди». США та союзники реагують на зустріч Орбана з Путіним

Європейські та світові політики та посадовці жорстко розкритикували президента Угорщини Віктора Орбана після його зустрічі та рукостискання з президентом Росії Путіним у Пекіні 17 жовтня.

На думку президента Чехії Петра Павела, метою такої зустрічі для Путіна стало розірвати єдність Європи.

«Як неодноразово було показано, Путін не зустрічається з європейськими лідерами з метою досягнення миру в Україні. Миру можна досягти без жодних переговорів з його боку, просто припинивши напади та вивівши свої війська з території України. Він проводить ці зустрічі лише з метою розірвати єдність європейських країн і всього демократичного світу. Ми не повинні піддаватися його тактиці», – наводить слова Павела видання Guardian.

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила агентству Reuters, що фотографії рукостискання Орбана з Путіним є «дуже, дуже неприємні» та суперечать логіці.

Гай Ферхофштадт, колишній прем’єр-міністр Бельгії та депутат Європарламенту, прокоментував на своїй сторінці в мережі Х: «Українська кров на його руках, знищення Європи в голові… звичайно, Путін – найкращий друг Орбана».

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю французькому телеканалу «France 24» зазначив, що він сподівається, що Орбан «принаймні вимив руки» після рукостискання з Путіним.

Зустріч Орбана з Путіним є першою зустріччю російського президента з лідером держави Європейського союзу з того часу, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна у березні 2023 року, зауважує американське видання The Washington Post. Також Угорщина є країною-членом Міжнародного кримінального суду, однак угорські посадовці зазначали раніше, що країна не заарештує Путіна за ордером суду, якщо він приїде до Угорщини, як повідомляло агентство Reuters.

Зустріч з Путіним також викликала занепокоєння серед союзників Угорщини по НАТО. Як повідомляє американська мережа Bloomberg, посли країн-членів НАТО у Будапешті, разом зі Швецією, скликали термінову нараду 19 жовтня для обговорення ситуації.

Посол США в Угорщині Девід Прессман розкритикував зустріч Орбана з Путіним, написавши на своїй сторінці у мережі Х: «Лідер Угорщини вирішив стояти разом з людиною, чиї [військові] сили відповідальні за злочини проти людяності в Україні, і він є один такий серед наших союзників. Поки Росія завдає ударів по мирних українцях, Угорщина благає про ділові угоди».

Посолка Німеччини в Угорщині Юлія Гросс погодилася з ним.

«Отже, Путін повинен припинити свою загарбницьку війну проти України, припинити бомбардування мирних жителів, обстріли шкіл і лікарень, викрадення дітей? Це малося на увазі й обговорювалося, напевно?» – цитує посолку The Guardian.

Американське видання The Washington Post схарактеризувало зустріч як «поштовх підтримки» для Кремля. Водночас представники уряду Орбана відкинули усі звинувачення на адресу угорського прем’єр-міністра.