Росія продовжує сіяти дезінформацію в ЄС, щоб підірвати підтримку України – Bloomberg

В Європейському cоюзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну звучали заяви про припинення потоку російської дезінформації й пропаганди. Зокрема, ЄС запровадив санкції проти спонсорованих Кремлем каналів RT і Sputnik. Однак, як повідомляє видання Bloomberg, Росія продовжує свою діяльність з дезінформації через дзеркальні до заблокованих ресурсів платформи.

Одна із таких платформ, мовить Bloomberg, Swentr – була зареєстрована через три дні після оголошення санкцій проти RT. За інформацією дослідницької групи Reset, російський RT контролює щонайменше 19 сайтів для охоплення аудиторії Європейського союзу.

«Російські платформи для поширення дезінформації виявилися більш гнучкими, ніж спроби ЄС приборкати їх. З’являючись під новими іменами, щоб поширювати свої посилання серед користувачів, що мають «блакитну галочку мережі Х», щоб просувати порядок денний Кремля, сіяти розбіжності між членами НАТО та підживлювати плутанину в питаннях навколо війни», – підсумовує Bloomberg.

Попри деякі спроби обійти санкції, санкції залишаються ефективними. Пошукові системи та агрегатори новин не показують результати пошуку з цих джерел

З огляду на те, як російські платформи адаптуються працювати в умовах санкційного режиму, самі санкції ЄС менш гнучкі, наголошують автори матеріалу. Крім того, виконавчий орган ЄС забезпечує контроль та нагляд над санкціями, а завдання щодо їх застосування – відповідальність держав-членів ЄС, що ускладнює ситуацію.

Bloomberg цитує віцепрезидентку Єврокомісії Веру Йоурову, яка відповідає за боротьбу з дезінформацією: «Хочу підкреслити, що попри деякі спроби обійти санкції, санкції залишаються ефективними. Пошукові системи та агрегатори новин не показують результати пошуку з цих джерел». Йоурова наголошує, що Європейська комісія знає про сайти-дзеркала російської дезінформації.

Санкції державних засобів масової інформації лише частково зменшили здатність Кремля поширювати дезінформацію в ЄС

Лічильник трафіку Semrush підтверджує успішність заходів Єврокомісії. Так, одне із таких «дзеркал» Swentr отримав у жовтні 3 мільйони переглядів, що досить далеко від 141 мільйона переглядів, які набрав RT.com, попри блокування в багатьох країнах.

«Санкції державних засобів масової інформації лише частково зменшили здатність Кремля поширювати дезінформацію в ЄС», – говорить директор дослідницької групи Reset Фелікс Картте. Він наголошує, що пропагандистська машина Кремля швидко використовує лазівки в законодавстві.

За даними Держдепартаменту США, в рамках пропагандистської кампанії Кремль планує використовувати напрацьовані зв’язки з медіа в Аргентині, Болівії, Чилі, Колумбії, Кубі, Мексиці, Венесуелі, Бразилії, Еквадорі, Панамі, Парагваї, Перу, Уругваї та інших країнах, щоб приховано використовувати інформаційне середовище Латинської Америки. В одній із латиноамериканських країн, як зазначають у Держдепартаменті (найімовірніше – Чилі), Москва зібрала групу журналістів і лідерів громадської думки з різних країн регіону, щоб вони отримували контент із Росії та адаптували його до латиноамериканського ринку.