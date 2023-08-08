У РФ новий підручник з історії для старших класів містить російську пропаганду про війну в Україні

У Росії випустили новий підручник з історії для учнів старших класів із розділом про війну РФ проти України, який повторює твердження російської офіційної пропаганди, повідомила російська служба Радіо Свобода.

Підручник містить повністю переписану історію з 1970 по 2000 рік, зменшений розділ загальної історії і розширені частини про Азію, Африку та Латинську Америку.

17 параграфів у розділі про війну РФ в Україні включають російську пропаганду, яка стверджує, що Сполучені Штати є «головним бенефіціаром» війни й називає окуповані території України «новими регіонами» Росії. Викладати по цьому підручнику почнуть вже з 1 вересня.

На тлі війни з Україною у Росії активізувалася державна пропаганда серед дітей. У школах навчальний тиждень починається з виконання гімну й підняття прапора, запроваджені обов’язкові «Розмови про важливе», в рамках цього уроку дітям розповідають про «спеціальну військову операцію» – так російська влада офіційно називає війну проти України.