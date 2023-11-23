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Новини | Міжнародні

ЗМІ: Єврокомісія схвалила надання 900 мільйонів євро для Угорщини

Єврокомісія заморозила участь Угорщини в програмі постпандемічного економічного стимулювання блоку через ймовірні порушення стандартів верховенства права та корупцію
Єврокомісія заморозила участь Угорщини в програмі постпандемічного економічного стимулювання блоку через ймовірні порушення стандартів верховенства права та корупцію

Виконавча влада Європейського Союзу затвердила 900 мільйонів євро (1 мільярд доларів) авансових платежів Угорщині, оскільки блок намагається подолати вето Будапешта на допомогу Україні, повідомляє Reuters.

Єврокомісія заморозила участь Угорщини в програмі постпандемічного економічного стимулювання блоку через занепокоєння щодо корупції та відступу від демократичних стримувань і противаг за часів прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Євросоюз готує пакет фінансової допомоги Україні на суму близько 50 мільярдів євро протягом 2024-2027 років. 27 країн-членів ЄС мають проголосувати за цей пакет допомоги на саміті 14–15 грудня. Проте є побоювання, що допомога може бути заблокована Угорщиною.

Водночас у ЄС кажуть, що мають «план Б», якщо Будапешт застосує вето.

Крім того, прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не підтримує просування переговорів про майбутнє членство України в Європейському Союзі, вкотре давши зрозуміти, що його країна може стати головною перешкодою на шляху Києва щодо вступу до ЄС.

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Орбан також заперечував, що протидія Угорщини переговорам про членство України в ЄС пов’язана з цими коштами, і намагався розвіяти підозри, що його уряд використовує свій голос щодо України, щоб чинити тиск на ЄС. За його словами, його уряд «не прийме» тиск з боку ЄС щодо підтримки заявки України на членство в обмін на виділення коштів.

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