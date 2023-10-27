Джерела: Угорщина – єдина у ЄС проти виділення Україні 50 млрд євро

Угорщина є єдиною країною, яка під час дискусій на саміті лідерів ЄС виступила проти надання 50 млрд євро макрофінансової допомоги Україні, повідомляють джерела Радіо Свобода.



Очільники 27 країн-членів Євросоюзу зібралися у Брюсселі на дводенний саміт. Допомога Україні – одне з питань порядку денного, але у перший день засідання через тривалі дискусії щодо Палестини лідери ЄС не мали часу предметно поговорити про Україну і лише коротко обмінялися думками під час вечері.

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Джерела Радіо Свобода повідомляють, що угорський прем’єр Віктор Орбан був єдиним, хто виступив проти виділення 50 млрд євро макрофінансової допомоги. Водночас джерела видання Politico та Reuters кажуть, що таку ж позицію зайняв новий словацький прем’єр Роберт Фіцо, посилаючись на корупцію в Україні, через яку йому буде важко пояснити таке рішення у своїй країні.



Перед прибуттям на саміт Фіцо у парламенті Словаччини заявив, що не буде підтримувати військову допомогу Україні та санкції, але не проти гуманітарної підтримки.



«Є речі, які ми відкриті робити. Якщо їм буде потрібна медична допомога чи гуманітарна допомога, ми готові зробити все. У тому ж обсязі, в якому ми б надсилали зброю, але ми не будемо надсилати військової допомоги», – сказав Фіцо, щоб пояснюючи позицію уряду.



Віктор Орбан, у свою чергу, на запитання журналістів про інший транш – 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру на зброю для України – відповів, що чекає у Будапешті делегацію з Києва, щоб обговорити це питання.