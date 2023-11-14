У Вашингтоні тисячі учасників маршу висловили солідарність із Ізраїлем

Десятки тисяч демонстрантів зібралися 14 листопада у Вашингтоні на марш солідарності з Ізраїлем у його війні проти угруповання «Хамас», яке визнане ЄС і США терористичним.

Учасники масової акції засудили зростання антисемітизму, повідомило агентство Reuters. Вулиці, прилеглі до Національної алеї, де проходила маніфестація, були закриті, у місті діяли підвищені заходи безпеки.



Багато маніфестантів покрили плечі прапорами Ізраїлю та США. «Ми тут, щоб показати світові, що нас не можна буде знищити ще раз», – цитує Reuters 57-річного Марко Аббу, спортивного тренера з Нью-Джерсі, вихідця з Ізраїлю.

Демонстранти також вимагали негайного звільнення заручників, яких утримує «Хамас».

Протести та демонстрації – як пропалестинські, так і проізраїльські – не припиняються в різних країнах світу після 7 жовтня, коли бойовики «Хамасу» напали на південні райони Ізраїлю, убивши 1200 осіб і захопивши приблизно 240 заручників. Палестинська влада стверджує, що в результаті дій Ізраїлю у відповідь загинули понад 11 тисяч людей. Проте незалежного підтвердження цих даних немає.