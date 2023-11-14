Бойовики «Хамасу» могли утримувати заручників у лікарнях у Газі – Армія оборони Ізраїлю

Ізраїльські військові стверджують, що частину заручників, захоплених під час нападу угруповання «Хамас» (визнане ЄС і США терористичним) на Ізраїль 7 жовтня, могли утримувати у дитячій лікарні «Ар-Рантісі» у Секторі Гази.

Як стверджується в повідомленні Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), військові, які зайняли під час наземної операції територію лікарні, виявили там сліди перебування бойовиків «Хамасу» та заручників. Представники радикального угруповання це повідомлення поки що не коментували.

Представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі вранці 14 листопада заявив, що є підстави вважати, що зараз частину заручників утримують в іншій лікарні в Газі – «Аш-Шифа». Раніше ізраїльські військові заявляли, що під будівлею лікарні розташовані тунелі та командні пункти «Хамасу».

Саме угруповання та лікарі «Аш-Шифи» це заперечують. Вони заявляють про загибель людей на території лікарні внаслідок ізраїльських обстрілів, а також про брак палива, відсутність електрики та медикаментів. Повідомляється, що ізраїльські військові під час боїв у Газі підійшли до комплексу лікарні, але не намагалися взяти її під контроль.

7 жовтня під час нападу на Ізраїль бойовики «Хамасу» захопили близько 240 заручників, серед них є громадяни кількох держав, люди похилого віку, діти. Більшість заручників – цивільні особи, але є серед них і ізраїльські військові.

Напередодні «Хамас» поширив відео з 19-річною заручницею, ізраїльською військовослужбовицею на імʼя Ноа Марціано, а потім показав імовірно її тіло, стверджуючи, що вона загинула внаслідок ізраїльського бомбардування. ЦАХАЛ 14 листопада підтвердив загибель заручниці, не повідомивши про обставини її смерті.

Кілька засобів інформації повідомляли про те, що тривають непрямі переговори про звільнення принаймні частини заручників в обмін на палестинських жінок і підлітків, які перебувають в Ізраїлі у вʼязницях, а також на кілька днів перерви в наземній операції Ізраїлю. Офіційно про якісь домовленості не оголошувалося.

Ізраїльські військові продовжують наземну операцію у північній частині Сектора Гази. За повідомленнями, що надходять, вони вже проводять рейди в найбільшому місті, власне Газі. 13 листопада в соцмережах зʼявилися фотографії ізраїльських військових у будівлі законодавчих зборів Гази, які, як і весь сектор, раніше були під контролем «Хамасу».

Міністр оборони Ізраїлю Яов Ґалант також напередодні заявив, що «Хамас» втратив військовий контроль над Сектором Гази, а бойовики угруповання тікають із його північної частини на південь, де наземна операція ще не розпочалася.

За останніми даними з різних джерел, внаслідок нападу «Хамасу» в Ізраїлі загинули до 1400 людей. Ізраїльські удари у відповідь спричинили, за даними контрольованого «Хамасом» міністерства охорони здоровʼя, загибелі понад 11 тисяч людей. Незалежного підтвердження даних, які наводить ця структура, немає.