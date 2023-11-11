У Лондоні – пропалестинський мітинг, були сутички між поліцією й ультраправими протестувальниками

Великий пропалестинський марш розпочався в Лондоні 11 листопада після сутичок неподалік між ультраправими протестувальниками і поліцією, яка розгорнула масштабну операцію, щоб запобігти зіткненням між двома групами.

Пропалестинський марш, в якому, як очікується, можуть взяти участь сотні тисяч людей, також привернув до Лондона протестувальників із правих груп.

Акція збіглася з відзначенням британського Дня пам’яті. 11 листопада в країні щороку поминають усіх загиблих у війнах за участю Великої Британії.

Поліція Лондона заявила, що зіткнулася з агресією з боку «значної кількості» противників мітингу, додавши, що не дозволить їм вступати в протистояння з учасниками пропалестинської акції.

Загалом до чергування залучили майже дві тисячі співробітників поліції.

Як повідомляється, марш покликаний продемонструвати підтримку палестинському населенню в той час, як Ізраїль у відповідь на атаку бойовиків радикального угруповання «Хамас» (визнане терористичним в ЄС і США) почав повітряний і наземний наступ у Секторі Гази з метою знищити керівництво «Хамасу» й інфраструктуру угруповання.

Ізраїльська влада неодноразово закликала цивільне населення евакуюватися на південь території, щоб не стати «живим щитом» для екстремістів.

Жертвами нападу озброєних членів «Хамасу» на південь Ізраїлю 7 жовтня стали понад 1400 людей, близько 250 – були захоплені в заручники.

Багато країн закликають до припинення вогню в Секторі Гази, вказуючи на те, що внаслідок бомбардувань і наземної операції гине багато цивільних жителів.

За даними контрольованого «Хамасом» міністерства охорони здоров«я, кількість загиблих у Секторі Гази досягла 11 тисяч. Незалежних оцінок цих даних немає.

Днями Білий дім заявив, що Ізраїль погодився призупиняти військові дії в північній частині Сектора Гази на чотири години щодня. За словами речника Білого дому з питань національної безпеки Джона Кірбі, такі паузи дозволять людям вибратися з небезпечних зон двома гуманітарними коридорами, а також можуть бути використані для звільнення заручників.