«Вчора у нас був гарний «улов». Інтерв’ю з послом України в Ізраїлі про евакуацію з Сектора Гази

Ізраїльтяни та єгиптяни не сильно коригували списки, подані українською стороною для евакуації з Сектора Гази. Щоправда, серед тих, хто хоче виїхати, є багато знайомих українським дипломатам громадянок України. Вони вже евакуйовували їх після загострення в регіоні у 2021 році.

Наразі кількість громадян України, яким вже вдалось виїхати з Сектора Гази, – 203 людини. Це діти та жінки. Такі цифри в ефірі проєкту Радіо Свобода «Свобода.Ранок» навів посол України в Ізраїлі. Їх підтверджує і Офіс українського президента.

Радіо Свобода поспілкувалась з послом України в Ізраїлі Євгеном Корнійчуком щодо того, як вдається евакуйовувати не лише українських громадян, а й громадян тих держав, які звертаються до України за допомогою. А також про те, що чекає на евакуйованих далі.

– Розкажіть, будь ласка, деталі евакуації українців з Гази станом на зараз. Скількох вже вдалося вивезти людей? Хто ці люди? Чому саме вони?

– Вчора у нас був гарний «улов». Наші дипломати працювали до глибокої ночі. Але нам вдалося евакуювати за вчорашній день і ніч 160 громадян України і 9 громадян Молдови. Загальна кількість, виходячи з того, кого встигли евакуювати позаминулої доби, ми тоді евакуювали 43 людини. У нас всього 203 громадянина України виведені з Сектора Гази і перебувають під контролем посольства, перебувають в готелі і, умовно, приходять до тями після багатьох днів очікування і проходження всіх необхідних процедур.

Я нагадую, що всього ми отримали дозвіл на евакуацію 329 громадян. Але, знову ж таки, ситуація змінюється щохвилини. І, можливо, частина людей просто не доїхала фізично чи відмовилася від евакуації. Таке також буває. Я нагадую, що в на у попередніх списках було взагалі близько 400 людей. Але частина з них залишилася на півночі Гази. Їх зараз евакуювати неможливо. Я не знаю, чи це відбулося навмисне, чи це відбулося випадково. Але, на жаль, ситуація така, яка вона є.

– Крім громадян Молдови, немає інших іноземців?

Усього ми отримали дозвіл на евакуацію 329 громадян

– Ми надавали логістичну підтримку багатьом державам. До нас зверталися угорці, швейцарці, поляки. Ми всім надавали логістичну підтримку. Справа в тому, що наш ком’юніті в Газі, скоріше, на жаль, є одним із найбільших і найбільш активних. Тому організація вивезення людей з півночі на південь, надання інформації щодо відчинення пункту пропуску, інша допомога. До нас зверталося багато держав. Ми нікому не відмовили. У нас є постійно діючий чат і для послів, і для консулів. І ми постійно надаємо допомогу іноземним громадянам.

Щодо Молдови, то ми відразу включили їх разом з нами, умовно, в списки до ізраїльської сторони, погодили, що вони отримають певний пріоритет. І нагадую, що близько 35 громадян Молдови ще позавчора виїхали до Каїру. У тому числі і надано допомогу щодо розміщення на території Каїру. Частина з них відлетіла вже до Румунії, а частина ще готується відлетіти.

– Чому саме цих українських громадян евакуювали?

– Стосовно наших громадян, ви ставили запитання: чому саме вони?

Слава Богу, ізраїльтяни з єгиптянами наші списки майже не порізали

Нам, слава Богу, ізраїльтяни з єгиптянами наші списки майже не порізали. Це означає, що безпека перевіряла наявність людей, які є наближеними до «Хамасу». Таких майже не виявилося, швидше за все, оскільки наші списки на 95% не змінилися з того моменту, як ми їх подали до відповідних компетентних органів.

Але переважно це жінки і діти. Українські громадянки, наші жінки, які народилися в Україні, але довгий час проживають на території Сектора Гази. І це ті самі люди, яких ми евакуйовували вже на моїй пам’яті у 2021 році, коли була остання евакуація. І тоді вони нам обіцяли, що ніколи більше не повернуться в Газу. І знову ми їх зустрічаємо, і знову ми їх будемо евакуйовувати. Ну, така складна доля їх буде.

– Пане Корнійчук, ви кажете, що списки майже не порізали. Але, для прикладу, тим людям, яких не пустили, не дозволили їм евакуацію, яку причину називали? Чи просто не називали, але не давали добро на евакуацію?

– Серед місцевих правоохоронних органів… Ми з ними не дуже багато сперечаємося з приводу того, чому саме. Але це зрозуміло, що це особи, які пов’язані з «Хамасом». Умовно, це громадяни України, які мають українські паспорти, але це палестинці за народженням, які проживали в Газі постійно, які, скоріш за все, мають якийсь стосунок до «Хамасу», до терористів, які на сьогодні є ворогами Ізраїлю. І не тільки Ізраїлю, а я вважаю, що всього демократичного світу.

– А з приводу тих українських громадян, які не мали документів, то як бути з їхньою евакуацією? Можливо, вони їх загубили, коли тікали, не мали можливості отримати?

Евакуація тривала до ранку майже, тому що більшості людей документи поновлювалися чи продовжувалися, чи дітей визнавали громадянами України

– Таких, на жаль, більшість. Евакуація тривала до ранку майже, тому що більшості людей документи поновлювалися чи продовжувалися, чи дітей визнавали громадянами України за палестинськими документами про народження і вписували у паспорти чи видали свідоцтва на повернення. Це тимчасовий документ, який дозволяє рухатися тільки в одному напрямку. Але людина визнається громадянином України, оскільки в неї там протермінований паспорт чи він зіпсований, чи щось з ним сталося. Таких, на жаль, було більшість.

Тому консули працювали всі для того, щоб видати відповідні документи, поновити їх, вписати дітей у паспорти. Тобто робота ця проведена і закінчена. Ще раз: 203 громадянина України вивезені і готуються до відправки.

– Яка доля чекає на евакуйованих з Гази?

– Я думаю, що абсолютна більшість має намір повернутися до України. Знов-таки, у першу чергу це жінки і діти, які мають родичів на території України. Але, виходячи з того, що багато з них проходили кордон за палестинськими ІD, то це означає, що у них є намір, що вони намагаються не позбутися права повернутися назад до Палестини. Знову ж таки, як воно буде відбуватися, ми не знаємо. Я думаю, що, швидше за все, і вони не знають. Будуть дивитися на ситуацію. Але це громадяни, які є прихильниками палестинської держави, палестинської незалежності, умовно, і планують своє життя в майбутньому на території Палестинської автономії.

Звичайно, я вам казав, що евакуація відбувалася і раніше. Але під час таких бойових дій, я думаю, що вони відбуваються, швидше за все, за останніх 50 років вперше. Тому, думаю, багато з тих людей вирішать перебувати чи проживати поза межами, але будуть дивитися на ситуацію.

Як буде розвиватися ситуація в Палестинській автономії, ми не знаємо. І ніхто зараз не скаже. Відбуваються консультації. Ви знаєте, що є різні плани щодо подальшого облаштування і Сектора Гази, і Палестинської автономії. І зараз коментувати це, швидше за все, в етері не варто.

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Евакуація українців із Сектору Гази розпочалася 7 листопада, повідомляли, що процес триватиме кілька днів.

Ізраїльська армія проводить у Секторі Гази військову операцію у відповідь на напад радикальних угруповань «Хамас» й «Ісламський джихад» на південь Ізраїлю 7 жовтня. Тоді загинули 1400 людей, близько 250 були захоплені в полон. Підконтрольне бойовикам Міністерство охорони здоров’я Гази стверджує, що внаслідок обстрілу з боку ЦАХАЛ загинули понад десять тисяч людей, зокрема діти. Незалежних оцінок цих даних немає.

Напередодні Білий дім заявив, що Ізраїль погодився призупиняти військові дії в північній частині Сектора Гази на чотири години щодня. За словами речника Білого дому з питань національної безпеки Джона Кірбі, такі паузи дозволять людям вибратися з небезпечних зон двома гуманітарними коридорами, а також можуть бути використані для звільнення заручників.