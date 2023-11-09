США заявили про згоду Ізраїлю на щоденні паузи в атаках на Газу – ЗМІ

Білий дім заявив, що Ізраїль погодився призупиняти військові дії в північній частині Сектора Гази на чотири години щодня. Про це, як передає агенція Reuters, заявив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.

За його словами, такі паузи дозволять людям вибратися з небезпечних зон двома гуманітарними коридорами, а також можуть бути використані для звільнення заручників.

«Ми вважаємо, що це важливі перші кроки, і, звичайно, ми хочемо, щоб вони тривали стільки, скільки буде потрібно», – сказав Кірбі.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу раніше заявив, що припинення бойових дій з гуманітарних міркувань буде розглядатися залежно від обставин. Офіційного підтвердження від Ізраїлю про системність пауз в атаках немає.

Ізраїльська армія проводить у Секторі Гази військову операцію у відповідь на напад угруповань «Хамас» та «Ісламський джихад» на південь Ізраїлю 7 жовтня. Тоді загинули 1400 людей, близько 250 були захоплені в полон. Підконтрольне бойовикам Міністерство охорони здоров’я Гази стверджує, що внаслідок обстрілу з боку ЦАХАЛ загинули понад десять тисяч людей. Незалежних оцінок цих даних немає.