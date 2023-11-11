Голова Microsoft: Росія поширює дезінформацію про ситуацію на Близькому Сході

Росія поширює дезінформацію про ситуацію на Близькому Сході в той час, як напруга в регіоні зростає, заявив 11 листопада президент Microsoft Бред Сміт.

На міжнародному форумі в Парижі Бреда Сміта запитали про роль американської корпорації у сприянні миру. Він сказав, що Microsoft і її конкуренти борються з дезінформацією, повідомляє агентство AFP.

«Нам дуже добре вдається ідентифікувати російську кампанію, наприклад, коли вони намагалися сказати людям не вакцинуватися від COVID, – сказав Сміт. – Або сьогодні, коли ми бачимо російську дезінформацію на Близькому Сході».

Армія Ізраїлю проводить у Секторі Гази військову операцію у відповідь на напад бойовиків радикального угруповання «Хамас» (визнаного терористичним в ЄС і США) на південь Ізраїлю 7 жовтня. Тоді загинули 1400 людей, близько 250 були захоплені в полон. Підконтрольне бойовикам Міністерство охорони здоров’я Гази стверджує, що внаслідок обстрілу з боку ЦАХАЛ загинули понад 11 тисяч людей, зокрема діти. Незалежних оцінок цих даних немає.

Днями Білий дім заявив, що Ізраїль погодився призупиняти військові дії в північній частині Сектора Гази на чотири години щодня. За словами речника Білого дому з питань національної безпеки Джона Кірбі, такі паузи дозволять людям вибратися з небезпечних зон двома гуманітарними коридорами, а також можуть бути використані для звільнення заручників.