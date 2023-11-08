ЗМІ: Росію підозрюють у поширенні фото з зірками Давида в Парижі

Російська мережа дезінформації в Європі була головним розповсюджувачем фотографій із зірками Давида, які малювали в Парижі на стінах будинків, де живуть єврейські сім’ї. Про це повідомляє Le Monde. Видання наводить назву мережі – «Двійник».



За інформацією газети, у правоохоронних органах вважають, що за появою символів стоїть проросійський підприємець Молдови Анатолій Призенко.



У справі затримано двох виконавців – молдавських громадян, які, як вважають слідчі, наносили зображення зірок на стіни. Ще одна людина, як стверджується, відповідала за те, щоб сфотографувати результат та надіслати знімки Призенку для поширення. Крім того, правоохоронці підозрюють, що затримані виконували схожі завдання в інших європейських країнах.



Призенко, як пише Le Mond, опікується інтернет-маркетингом. У 2015 році він балотувався на місцевих виборах у Молдові від проросійської Партії соціалістів.



Паралельно з розповсюдженням фотографій у соцмережах, кілька сайтів фейкових новин з мережі дезінформації стали активніше публікувати матеріали про зростання антисемітизму у Франції зі звинуваченнями в бездіяльності на адресу французької влади.

Єврокомісія 5 листопада заявила про сплеск антисемітських інцидентів по всій Європі останніми днями досяг надзвичайного рівня і нагадує деякі «найпохмуріші часи історії».

Хвиля антисемітизму почала проявлятися після того, як Ізраїль оголосив початок війни з метою повного знищення «Хамас». Це стало відповіддю на напад радикального угруповання на південь Ізраїлю 7 жовтня.