Молдова заблокувала кілька російських медіа через звинувачення у спробі вплинути на вибори

Молдова заблокувала доступ до сайтів основних російських медіа на тій підставі, що Росія використовує їх, щоб спробувати вплинути на прийдешні місцеві вибори, повідомляє молдавська служба Радіо Свобода.

Указ, який опублікувала 30 жовтня Служба розвідки та безпеки Молдови, додав сайти до переліку з понад 20 інших, які були заблоковані минулого тижня через «онлайн-контент, який використовувався в інформаційній війні проти Республіки Молдова».

До нового списку увійшли газета «Комсомольская правда», сайт «Лента.ру», а також державне медіа ТАСС і агентство «Інтерфакс».

Другий указ, опублікований 30 жовтня, зупиняє дію ліцензії на мовлення шести телевізійних станцій, також звинувачених у спробі вплинути на вибори.

Президентка Майя Санду заявила, що влада ухвалила це рішення, аби захистити «державу і демократію від спроб Російської Федерації втрутитися у виборчий процес».

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Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан оголосив рішення Комісії з надзвичайних ситуацій (CSE), запропоноване Службою розвідки та безпеки.

«Росія через організовані злочинні групи хоче вплинути на місцеві вибори 5 листопада і підірвати демократичний процес», – сказав Речан на засіданні CSE.

Він сказав, що заборонені телеканали підпорядковуються злочинним організаціям, які «об’єднали зусилля, щоб дестабілізувати країну», і переслідували інтереси бенефіціарів поза межами Молдови.

Директор Служби розвідки та безпеки Александру Мустеата заявив на брифінгу перед оголошенням, що останніми місяцями Росія намагалася вплинути на вибори 5 листопада через незаконне фінансування партій, купівлю голосів, корупцію кандидатів і «добре розміщені» кампанії з дезінформації через певні телевізійні станції, веб-сайти та соціальні мережі.

«Це частина арсеналу гібридної війни, яку веде Росія проти нашої країни», – сказав Мустеата.

Сере мовників, ліцензію яких було запропоновано зупинити – канали ITV, Channel 2 і Channel 3.

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У спільній заяві ITV та інші станції відкинули звинувачення, назвавши їх «грубою брехнею без будь-яких доказів або правового обґрунтування», і звинуватили уряд у «безпрецедентному нападі» на свободу преси в Молдові.

В окремій заяві деякі із заблокованих мовників заявили, що рішення CSE було «образливим і незаконним» і вони мають намір оскаржити його в суді.

Росія не відреагувала наразі, але раніше заперечувала втручання у справи Молдови та звинувачувала Санду в розпалюванні ворожнечі.

Молдова звинуватила Москву в спробі повалити її прозахідний уряд після вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Служба інформації та безпеки Молдови заблокувала у країні сайт Sputnik-Молдова. Причиною блокування стало те, що видання може поширювати «дезінформацію, яка стосується національної безпеки». 7 березня 2023 року влада Молдови також обмежила доступ ще до п’яти сайтів державного російського інформагентства Sputnik. Представництво Росії в Молдові засудило ці дії та назвало звинувачення на адресу видання політизованими.