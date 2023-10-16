Віримо, що ЄС буде готовий прийняти Молдову в наступні кілька років – президентка Санду

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що сподівається, що Молдова буде готова приєднатися до Європейського союзу «раніше 2030 року». У розмові з Радіо Свобода Санду сказала, що молдавани сподіваються, що «ЄС буде готовий прийняти Молдову в найближчі кілька років». Санду повторила, що «мирне рішення є єдиним прийнятним рішенням придністровського конфлікту».

– Пані президентко, схоже, що Єврокомісія дасть досить позитивний звіт щодо вступу Молдови до ЄС – що ви можете почати переговори про вступ уже цього року. Зараз ведуться переговори про те, що ЄС може розширитися до 2030 року. Чи буде Молдова готова в 2030 році?

– Я сподіваюся, що Молдова буде готова раніше 2030 року, але це також крайній термін, який ми встановили для себе всередині країни, і ми наполегливо працюємо, і ми сподіваємося, що це буде позитивне рішення в грудні щодо початку переговорів. І ми сподіваємося, що ЄС буде готовий прийняти Молдову в найближчі кілька років.

– Ви і надалі хотіли би були пов’язані з Україною? Ви були такими досі, чи хотіли б ви «розлучитися» на шляху до ЄС?

Я сподіваюся, що Молдова буде готова раніше 2030 року

– Я вважаю, що це рішення Єврокомісії та інституцій. Ми сподіваємося, що підемо разом. Для нас важливо, щоб до ЄС входила й Україна. І я вважаю, що для України важливо, щоб Молдова також була частиною ЄС. Зрештою, це підхід, заснований на заслугах, і ми будемо наполегливо працювати, і ми сподіваємося, що те саме станеться в Україні.

– А як щодо тріо, тобто Грузія також прийде туди?

Чим більше країн стануть членами ЄС, тим краще для континенту

– Ви знаєте, це підхід, заснований на заслугах, і я сподіваюся, що чим більше країн стануть членами ЄС, тим краще для континенту. Я вважаю, що демократії повинні підтримувати одна одну, а демократичний світ має бути разом. А на континенті чим більший ЄС, тим краще і тим сильніший сам ЄС.

– Отже, ви розглядаєте можливість входження всіх трьох одночасно?

– Знову ж таки, це підхід, заснований на заслугах, і нам просто потрібно більше працювати. Кожна країна повинна працювати над своїм порядком денним.

– Отже, ви говорите, що можете бути готові навіть до 2030 року, а це означає, що в якийсь момент вам доведеться ухвалювати рішення щодо Придністров’я. Який сценарій ви можете передбачити? Чи можна уявити, що Республіка Молдова стане членом ЄС без Придністров'я? Як кіпрський сценарій? Це те, що працює для вас?

Звичайно, ми хотіли б стати членом ЄС як реінтегрована країна

– Звичайно, ми хотіли б стати членом ЄС як реінтегрована країна, і в наступні кілька років може виникнути геополітична можливість, оскільки все залежить від того, що відбуватиметься в регіоні, і ми готові використати цю геополітичну можливість. Хочу ще раз підкреслити, що єдино прийнятним рішенням придністровського конфлікту є мирне вирішення. З іншого боку, якщо цей перший сценарій не відбудеться, я вважаю, що ми повинні розглянути можливість інтеграції Молдови в ЄС у два етапи. Спочатку правий берег Дністра, потім лівий берег Дністра.

– Отже, так зване кіпрське рішення може бути рішенням і для Молдови?

– Ми повинні це обговорити.

– Звертаючись до енергетики, ви сказали, що Молдова тепер вільна від енергетичної залежності від Росії. Це правда? Тому що ви все ще не купуєте російський газ через «Турецький потік»?

– Ми сьогодні не купуємо російський газ. Ми не купуємо російський газ у «Газпрому». Ми купуємо газ на ринку, а це означає, що Росія не може нас шантажувати, як шантажувала раніше, як рік тому, коли їм щоразу не подобалася політика уряду в Молдові, вони просто поверталися і казали: ми припиняємо постачання газу. Сьогодні ми просто йдемо і купуємо на ринку. Я не можу точно сказати, звідки береться газ, але ми купуємо його на вільному ринку, і ніхто не може нас шантажувати і говорити, що ми припинимо постачання газу, незважаючи на те, що ми платимо за газ.

– Тобто ви все ще можете купувати російський газ, але тільки з інших джерел?

Ми сьогодні не купуємо російський газ. Ми не купуємо російський газ у «Газпрому»

– Я не зможу вам сказати, звідки береться газ, який ми купуємо на ринку, але ми сьогодні купуємо за правилами ринку, а не за якимись політичними і геополітичними бажаннями.

– А як щодо електроенергії? Тому що більшість електроенергії все ще надходить із Придністров’я, яке залежить від російського газу. Як ви з цим даєте собі раду?

– Це правда. Сьогодні ми дійсно купуємо електроенергію з електростанції в Придністровському регіоні, яка була незаконно приватизована Росією. Але в той же час ми будуємо пряму високовольтну лінію зв’язку з Румунією. І через два роки ми будемо повністю незалежними. Навіть сьогодні ми підключені до ENTSO-E (оператор європейської мережі передачі електроенергії), тому ми маємо теоретичний доступ до ринків ЄС, але наш зв’язок проходить через Україну, і щоразу, коли Росія скидає бомби на електромережі України, ми маємо проблеми. Ось чому нам потрібен прямий зв’язок, і ми над цим працюємо.

– Але 1 січня Україна заявила, що припинить потік російського газу через свою територію, тобто він також припинить надходження до Придністров’я. Чи не буде це проблемою для громадян Молдови?

– Наскільки нам відомо, наступного року закінчується транзитний контракт України з Росією. Тож тим часом ми віримо, що газопостачання Придністровського регіону триватиме. Але щодо решти Молдови, як я вже сказала, ми не залежимо від російського газу, який йде через Україну.

– Ви згадали про лінію електропередачі до Румунії. Це мало початися вже навесні. Чому так довго будували?

– Його мали побудувати багато років тому, але проєкт розпочався у 2021 році, коли прийшов новий уряд, і завершення проєкту планується у 2025 році. І це був початковий план. Це великий інфраструктурний проєкт, і, на жаль, він не може бути побудований за короткий час.

– Але тоді я бачу, що є якась проблема. Чи не замерзнуть молдовани цієї зими, якщо Росія вирішила припинити постачати газ, а ви не добудуєте цю лінію з Румунії?

– Вони не замерзнуть. Ситуація в Молдові сьогодні значно краща, ніж у попередні дві зими. По-перше, тому що нам вдалося зробити певні запаси газу. А по-друге, ми віримо, що цієї зими будемо мати електроенергію.

– Щодо тих самих виборів, звичайно, на Заході були певні занепокоєння, скажімо, через те, що членів проросійської партії «Шор» було позбавлено права балотуватися. Хіба ви як демократка не повинні бажати зустрічі з цими людьми на виборах, а не забороняти їм навіть брати участь у виборах?

Наш зв’язок електромереж проходить через Україну, і щоразу, коли Росія скидає бомби на електромережі України, ми маємо проблеми

– Коли ви маєте справу з великою кількістю брудних грошей, незаконних грошей, які надходять з Росії, які використовуються злочинними групами, це не вибори, це не демократія, це корупція і це те, з чим нам потрібно боротися. І ми маємо групу Шора, яку Конституційний суд визнав незаконною політичною партією. І дійсно Шор включений в санкційний список багатьма країнами, в тому числі й ЄС. Тому цілком зрозуміло, що ми маємо тут питання національної безпеки та питання втручання Росії в наші вибори. І це найбільше хвилює щодо цих виборів. І ми повинні захистити себе, і ми зробимо все, щоб захистити себе. Вибори – це демократія. Те, що Росія намагається зробити зі своїми незаконними, брудними грошима в Молдові, не має нічого спільного з виборами.

– Ви не стурбовані тим, що це створило прецедент, що ситуація може бути перевернута і це може бути використано проти демократичних сил у Молдові в майбутньому?

– Ні, тому що те, що я роблю з першого дня своєї роботи, це наголошую на необхідності законного та прозорого фінансування політичної партії та виборчих кампаній. І це те, що ми сьогодні вимагаємо – боротися з корупцією потрібно починати з боротьби з корупцією у виборчих кампаніях і в політичних партіях, тому що якщо не зупинити корупцію в політиці, то це ризикує стати корупцією в державних установах. Тому ми продовжимо боротися з корупцією і будемо продовжувати боротися з втручанням Росії в наші внутрішні справи, в тому числі у вибори.

– Тобто ви не боїтеся, що це можуть обернути проти вас?

Я наголошую на необхідності законного та прозорого фінансування політичної партії та виборчих кампаній

– Я не боюся, тому що ми віримо в прозорість, ми віримо в повагу до закону, ми віримо у вільний вибір людей, а не в брудні гроші, які приходять, щоб купити голоси або купити кандидатів.

– Зрештою, пан [Ілан] Шор, як ви згадали, досі на волі. Що ви зробите, щоб притягнути його до відповідальності?

– Наша прокуратура, наш міністр юстиції, контактували з ізраїльською владою, вимагаючи екстрадиції цієї особи, оскільки він був засуджений судом у Молдові на 15 років ув’язнення через його участь у шахрайстві в банківському секторі. І ми сподіваємося на позитивне рішення ізраїльської влади.

– Коли?

– Якомога швидше.