РФ заявила про «переслідування російськомовних ЗМІ» у Молдові та викликала через це посла

У вівторок Москва викликала посла Молдови, щоб висловити протест проти того, що у МЗС РФ назвали «політично вмотивованим переслідуванням» російськомовних ЗМІ у Молдові.

Російське МЗС заявило у вівторок, що висилка керівника молдавського бюро Sputnik була частиною кампанії «політично вмотивованого переслідування» російськомовних ЗМІ в Молдові.

У Москві заявили, що низці осіб, причетних до обмеження «свободи слова та прав російських журналістів у Молдові», буде заборонено в’їзд до країни.

Жодних інших подробиць в МЗС РФ не озвучили.

У середині вересня Молдова вислала з країни керівника молдовської філії російського державного інформаційного агентства Sputnik, звинувативши його у поширенні «пропаганди та дезінформації». Віталію Денисову заборонили в’їзд до країни на 10 років.

Відразу після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Служба інформації та безпеки Молдови заблокувала у країні сайт Sputnik-Молдова. Причиною блокування стало те, що видання може поширювати «дезінформацію, яка стосується національної безпеки». 7 березня 2023 року влада Молдови також обмежила доступ ще до п’яти сайтів державного російського інформагентства Sputnik. Представництво Росії в Молдові засудило ці дії та назвало звинувачення на адресу видання політизованими.

Раніше влада Молдови почала кампанію висилки російських дипломатів та співробітників посольства, посилаючись на побоювання щодо спроб Москви «дестабілізувати» ситуацію в країні.