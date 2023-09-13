У Кишиневі затримали керівника підконтрольного Кремлю ресурсу Sputnik-Молдова і заборонили йому в’їзд до країни на 10 років

У Кишиневі затримали керівника підконтрольного Кремлю видання Sputnik-Молдова Віталія Денисова – його відвезли до аеропорту з метою депортації першим же рейсом з країни. Денисову заборонили в’їзд до Молдови на 10 років, повідомляє саме видання.

За словами самого Денісова, причиною депортації стало те, що влада Молдови вважає його загрозою національній безпеці.

«Дорогою в машині мені вручили копію рішення про те, що я маю залишити країну як особа, яка становить загрозу національній безпеці Республіці Молдова», – заявив керівник Sputnik-Молдова.

Відразу після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Служба інформації та безпеки Молдови заблокувала у країні сайт Sputnik-Молдова. Причиною блокування стало те, що видання може поширювати «дезінформацію, яка стосується національної безпеки». 7 березня 2023 року влада Молдови також обмежила доступ ще до п’яти сайтів державного російського інформагентства Sputnik. Представництво Росії в Молдові засудило їхні дії та назвало звинувачення на адресу видання політизованими.