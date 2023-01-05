Шеф-редактора литовської служби Sputnik затримали в Латвії

Шеф-редактор литовської служби Sputnik Марат Касем був затриманий латвійською розвідкою в Ризі та взятий під варту за рішенням ризького суду, повідомляє Sputnik.

Він підозрюється у порушенні санкційного режиму.

Про затримання громадянина Латвії, який працює на російську державну медіа-компанію «Росія сьогодні», також повідомляє видання Delfi з посиланням на СДБ. Журналіста, який має латвійське громадянство, затримали ще 3 січня.



Редакція Sputnik уточнює, що Касем прибув до Латвії за сімейними обставинами. Як повідомляє агентство, їхньому співробітнику, крім звинувачення в порушенні санкцій, могло бути пред'явлене звинувачення у шпигунстві. Інші джерела цієї інформації не підтверджують.

У березні 2022 року Євросоюз заборонив Russia Today та Sputnik через систематичну маніпуляцію інформацією навколо вторгнення Росії в Україну.