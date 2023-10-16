«Cподіваємося, що підемо разом» – Санду про вступ Молдови й України до ЄС

Президентка Молдови Майя Санду очікує, що Молдова буде готова приєднатися до ЄС раніше ніж 2030 року, і що було б добре, якби цей вступ відбувся разом із Україною. Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.

«Сподіваюся, що Молдова буде готова раніше 2030 року, але це також крайній термін, який ми встановили для себе всередині країни, і ми наполегливо працюємо, і ми сподіваємося, що це буде позитивне рішення в грудні щодо початку переговорів. І ми сподіваємося, що ЄС буде готовий прийняти Молдову в найближчі кілька років», – сказала Санду.

За її словами, рішення про те, відбудеться вступ до ЄС одночасно із Україною чи ні, залежатиме від Єврокомісії та інших європейських інституцій.

«Ми сподіваємося, що підемо разом. Для нас важливо, щоб до ЄС входила й Україна. І я вважаю, що для України важливо, щоб Молдова також була частиною ЄС. Зрештою, це підхід, заснований на заслугах, і ми будемо наполегливо працювати, і ми сподіваємося, що те саме станеться в Україні», – зазначила президентка Молдови.

Україна майже одразу після початку масштабного російського вторгнення подала заявку на вступ до Євросоюзу. Її приклад наслідували також Грузія та Молдова.

У червні 2022 року Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу. Таке ж рішення лідери ЄС ухвалили і щодо Молдови.