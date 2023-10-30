Лист митрополита Молдови, надісланий до Москви: розрив з РПЦ неминучий

Предстоятель Молдовської православної церкви митрополит Володимир критично оцінює перспективи існування митрополії Молдови в складі Російської православної церкви, а його послання до патріарха Кирила, надіслане недавно, звучить надзвичайно жорстко, вважає російський журналіст Сергій Чапнін, науковий співробітник Центру православних досліджень Фордхемського університету в Нью-Йорку.

Цього місяця Республіка Молдова дізналася про лист, надісланий у вересні до патріарха Кирила в Москву главою митрополії Молдови (підпорядкованої Росії) митрополитом Володимиром.

У документі, опублікованому священником, близьким до іншої гілки православної церкви в Республіці Молдова, тієї, що в єдності з Бухарестом (Бессарабська митрополія), Володимир скаржиться своїм «керівникам» у Москві, що його церква втрачає позиції через війну в Україні на користь конкуруючої церкви, яку дедалі більше підтримує, політично та фінансово, Бухарест.

«Для Православної церкви Молдови це об’єднання еквівалентне нашому зникненню з релігійної та суспільної сцени країни через рішуче неприйняття нашими співгромадянами агресивного втручання Росії як у справи сусідньої, дружньої нам держави – України – та втручання в наші внутрішні справи», – йдеться у листі митрополита Володимира, який вперше оприлюднив у своєму блозі колишній депутат парламенту Молдови Влад Кубряков.

Ці побоювання митрополії Молдови Молдовська редакція Радіо Свобода обговорила з добрим знавцем політики європейських православних церков, російським журналістом Сергієм Чапніним, науковим співробітником Центру православних досліджень Фордхемського університету в Нью-Йорку.

Він розглядає лист як спробу цивілізованого «розлучення» проросійської православної церкви з босами в Москві, але сумнівається, що розкол буде дуже елегантним.

Чапнін першим публічно розповів про лист митрополита Молдови Володимира, який у вересні надіслав російському патріарху Кирилу. Дослідник пояснив, що цей лист є «дуже важливим документом», який представляє «чесний і тверезий» погляд на події в Республіці Молдова.

«Митрополит Володимир намагається оформити це розлучення більш релігійно, без конфліктів і скандалів, але я думаю, що йому це не вдасться. Патріарх Кирило не є примирливим», – каже Чапнін в інтерв'ю.

Коротко основні твердження:

«Важко уявити хорошу відповідь Москви на такий лист. Патріарх Кирило хоче бачити церкву з Молдови в складі РПЦ, зберігаючи хоча б ілюзорну єдність».

«Митрополит Володимир говорить про унію з Румунією – як політичну, так і церковну – як про нову реальність, яку він готовий прийняти».

«Якщо перекласти з мови церковної дипломатії на звичайну мову, то послання патріарха звучить надзвичайно жорстко: «Ми виходимо з Московського патріархату, і ви не маєте можливості вплинути на наше рішення».

«Розрив неминучий. Питання лише в тому, наскільки легким чи, навпаки, скандальним і жорстким буде цей розрив».

– Якщо підсумувати, що такий лист митрополита Володимира до патріарха Кирила: спроба пояснити йому ситуацію в Молдові, щоб разом знайти рішення чи попередити його, що все вийшло з-під контролю і грає проти митрополії Молдови?

Патріарх Кирило однозначно пов’язав себе з режимом Путіна, з «русским миром»

– Лист митрополита Володимира є дуже важливим документом. Він представляє чесне і тверезе бачення політичних і церковних процесів, що відбуваються в Молдові, безпосередньо пов'язаних з долею Православної церкви в Молдові. Я не вірю, що патріарх Кирило уважно стежить за цими подіями, не кажучи вже про те, щоб адекватно їх оцінювати. Лист став для нього вкрай неприємною несподіванкою.

Але набагато важливіше інше: митрополит Володимир критично оцінює перспективи подальшого існування молдовської церкви в складі РПЦ.

Якщо перекладати з мови церковної дипломатії на звичайну мову, то послання Володимира звучить надзвичайно жорстко: «Ми виходимо з Московського патріархату – і ви не маєте можливості вплинути на наше рішення».

– Ми бачимо з листа, що митрополит Володимир досить відкрито говорить з патріархом Кирилом про війну та шкоду, завдану митрополії Молдови та її становищу в країні. Митрополит також висловлює обурення тим, як патріарх Кирило його ігнорує. На вашу думку, як дійшло до такого і про що свідчить така позиція патріарха РПЦ?

– Патріарх Кирило однозначно і безповоротно пов’язав як свою особисту долю, так і історичну долю всієї Російської православної церкви (РПЦ) з режимом Путіна, беручи участь у формуванні ідеології, яка називається «русский мир».

Патріарх Кирило втратив будь-який авторитет і вплив за межами Росії

Але будь-яке рішення має свої плюси і мінуси. Ясно, що патріарх Кирило отримав велику владу в Росії, майже одноосібно керуючи церквою. Усі інші церковні інституції лише імітують патріарше керівництво церквою.

Завдяки повній лояльності до путінського режиму патріарх Кирило отримав, окрім влади, доступ до державних субсидій та спонсорства від великих державних корпорацій.

Але й мінуси цього досить серйозні: ставши частиною тоталітарного режиму, патріарх Кирило втратив будь-який авторитет і вплив за межами Росії, насамперед на пострадянському просторі. Він не хотів і не міг поставити себе вище політичних інтересів держави і стати патріархом православних як у Балтії, так і в Центральній Азії. У результаті рано чи пізно він втратить усі автономні церкви, митрополії та єпархії за межами Російської Федерації.

Розрив неминучий. Питання лише в тому, наскільки ніжним чи, навпаки, скандальним і жорстким буде цей розрив

У цьому контексті досить цікавий випадок з Молдовою: митрополит Володимир намагається оформити це розлучення у релігійний спосіб, без конфліктів і скандалів. Думаю, у нього нічого не вийде, патріарх Кирило не є примирливим. Проте спроба митрополита Володимира варта поваги. Він виявився добрим церковним дипломатом.

– Яку відповідь, на вашу думку, може отримати або вже отримав митрополит Володимир від патріарха Кирила?

– Важко уявити «добру» відповідь Москви на такий лист. Патріарх Кирило хоче бачити церкву з Молдови в складі РПЦ, зберігаючи хоча б ілюзорну єдність. Для нього надзвичайно важливо зберегти імперський характер церкви, кордони якої географічно значно більші, ніж кордони Російської Федерації.

Митрополит Володимир говорить про унію з Румунією – як політичну, так і церковну – як про нову реальність, яку він уже готовий прийняти. Іншими словами, сторони мають прямо протилежні позиції.

Повторюю: розрив неминучий. Питання лише в тому, наскільки ніжним чи, навпаки, скандальним і жорстким буде цей розрив.

– Чому митрополит Володимир надіслав саме листа зараз, а не раніше?

– Митрополит Володимир надіслав листа напередодні осіннього засідання Синоду РПЦ, а потім особисто поїхав до Москви для участі в засіданні. Відомо, що також відбулася зустріч патріарха Кирила і митрополита Володимира, де вони розмовляли на підвищених тонах.

Проте очевидно, що патріарх пішов на деякі поступки. У листі згадується архімандрит Філарет (Кузьмін), якого рік тому митрополит Володимир хотів зробити єпископом, але патріарх заблокував це рішення.

На останньому Синоді, однак, було ухвалене рішення про єпископську хіротонію архімандрита Філарета. Крім того, патріарх Кирило пішов на інші поступки, несподівано. Він не тільки схвалив кандидатуру Філарета, а й погодився, щоб хіротонія відбувалася в Кишиневі, а не в Москві. Це маленька, але все ж вагома перемога митрополита Володимира.

ДОВІДКА: Дві Православні церкви, що діють на території Республіки Молдова, підпорядковані, відповідно, Московському патріархату та Румунському патріархату – оспорюють свій канонічний статус з 2002 року, коли за рішенням Європейського суду з прав людини була зареєстрована Бессарабська митрополія в єдності з Румунською православною церквою.

(Оригінал публікації на сайті Молдовської редакції Радіо Свобода)