Санду: Молдова хоче вступити в ЄС разом із Придністров’ям, але може розглянути поетапну інтеграцію

Президентка Молдови Мая Санду не виключає поетапного вступу своєї країни до Європейського Союзу – про це вона заявила в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Звичайно, ми хотіли б стати членом ЄС як реінтегрована країна, і в наступні кілька років може виникнути геополітична можливість, оскільки все залежить від того, що відбуватиметься в регіоні, і ми готові використати цю геополітичну можливість», – сказала вона.

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Санду підкреслила, що вважає «єдино прийнятним» мирне рішення конфлікту в Придністров’ї.

«З іншого боку, якщо цей перший сценарій не відбудеться, я вважаю, що ми повинні розглянути можливість інтеграції Молдови в ЄС у два етапи. Спочатку правий берег Дністра, потім лівий берег Дністра», – додала президентка.

У Тирасполі, адміністративному центрі Придністров’я, в 2022 році сталося кілька вибухів. Придністровська влада звинуватила в цьому Молдову і Україну. А Санду сказала, що дестабілізація регіону може бути в інтересах Росії, а лівий та правий береги Дністра не мають бажання вступати в конфлікт.

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Придністров’я – сепаратистський регіон Молдови, який фактично не підконтрольний Кишиневу з 1992 року. Росія вже понад 20 років тримає в Придністров’ї близько 1 700 військових.

Експерти називають одним із головних ресурсів підтримки Росією Придністров’я газ, який Кремль постачає до регіону. За даними порталу OpenDemocracy, на 2014 рік понад 200 тисяч жителів Придністров’я мали російські паспорти.

На початку березня 2022 року фактична влада Придністров’я закликала Молдову визнати їхню «незалежність» і підписати міждержавний договір на тлі подання молдавським керівництвом заявки на вступ до Євросоюзу.