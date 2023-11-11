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Політика

Третя світова війна обійдеться США дорожче, ніж підтримка Києва – сенатор-республіканець

Під час акції з вимогою зупинити збройну агресію Росії проти України. Будапешт, Угорщина, 8 березня 2022 року
Під час акції з вимогою зупинити збройну агресію Росії проти України. Будапешт, Угорщина, 8 березня 2022 року

США і союзники повинні допомогти зупинити президента Росії Володимира Путіна в Україні, інакше він піде на Балтію, а третя світова війна буде для американського бюджету дорожчою, аніж підтримка України сьогодні. Таку думку висловив американський сенатор-республіканець Піт Рікеттс під час конференції вашингтонського аналітичного центру Atlantic Council, присвяченої Тижню Центральної Європи.

У разі перемоги в Україні, Путін не зупинився б та пішов би далі – на Балтію і Польщу, вважає американський сенатор-республіканець Піт Рікеттс.

«Якщо Путін досягне успіху в Україні, а потім вирішить вторгнутися в країни Балтії, це буде третя світова війна і ваш син буде воювати в Європі», – сказав він.

Піт Рікеттс, американський сенатор-республіканець від штату Небраска
Піт Рікеттс, американський сенатор-республіканець від штату Небраска

Піт Рікеттс наголошує на схожості дій Путіна і Гітлера, нагадав, що Путін порівнює себе з Петром І, ностальгує за Російською імперією та говорить схожими тезами про «росіян за межами Росії», як Гітлер свого часу висловлювався про «німців за межами Німеччини».

Ізраїль. Під час акції на підтримку України на тлі масштабного вторгнення Росії. Тель-Авів, 20 березня 2022 року
Ізраїль. Під час акції на підтримку України на тлі масштабного вторгнення Росії. Тель-Авів, 20 березня 2022 року

На думку Рікеттса, мільйонів жертв Другої світової війни можна було б уникнути, якби світ серйозно сприйняв слова Гітлера на самому початку. Так само, як зараз країни-союзники повинні усвідомити реальність загроз від Путіна.

Подібною оцінкою ситуації поділився напередодні під час слухань у Конгресі Сполучених Штатів і Координатор санкційної політики Держдепартаменту США Джеймс О’Брайєн.

Координатор санкційної політики Держдепартаменту США Джеймс О’Брайєн
Координатор санкційної політики Держдепартаменту США Джеймс О’Брайєн

Як повідомляв «Голос Америки», О’Браєн вважає, що зараз був би «невдалий час залишити Україну» – на півдорозі до її перемоги.

«Президент Путін чітко дав зрозуміти, що як тільки він отримає те, що хоче в Україні, він почне дивитися на країни Балтії. Він почне дивитися на Польщу та інших ключових союзників», – сказав О’Браєн.

Ми допомагаємо Україні для того, щоб бути впевненими, що наші хлопці та дівчата не воюватимуть знову у війні в Європі
Піт Рікеттс

Тезу про дорогу ціну, яку США доведеться сплатити у разі третьої світової війни, сенатор Рікеттс пропонує наводити «не лише колегам-республіканцям, але й американському народу» чи тим, хто сумнівається у необхідності продовження американського фінансування потреб України на полі бою та для підтримки цивільного населення.

«Я вважаю, що це повідомлення, яке ми повинні донести до американців, щоб сказати: дивіться, це в наших інтересах. Ми допомагаємо Україні для того, щоб бути впевненими, що наші хлопці та дівчата не воюватимуть знову у війні в Європі. Ми намагаємося цього уникнути», – сказав сенатор-республіканець.

Сенаторка-демократка Джин Шагін під час зустрічі в Atlantic Council додала: «Це дуже складний час, а якщо ми підемо з поля, то що буде? Україна втратить очки, а Китай набере сміливості, Іран набере сміливості, терористичні групи наберуться сміливості. Я думаю, це не той світ, у якому хоче жити більшість американців».

Американська сенаторка-демократка Джин Шагін
Американська сенаторка-демократка Джин Шагін

Поразка – це не варіант, переконана Шагін.

Сенаторка наголосила, що США, на її думку, повинні продовжувати надавати озброєння та фінансову підтримку Україні, щоб перемога Росія не підбадьорила терористів, у тому числі «Хамас», який, за словами сенаторки, «хоче знищити не тільки Ізраїль, а й Сполучені Штати».

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