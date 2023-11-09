Республіканці-претенденти від партії на участь у виборах президента США сперечалися про Україну

Під час третіх дебатів претенденти на номінацію від Республіканської партії на пост президента США були одностайні у своїй підтримці Ізраїлю. Натомість, гостро сперечалися щодо подальшої допомоги Україні. Деталі забрав «Голос Америки».

На дебатах республіканців у Маямі, очікувано, дуже різко виступив проти підтримки України підприємець Вівек Рамасвамі. Він запропонував дозволити Росії залишити собі територію України, яку вона окупувала з 2014 року.

«Україна не є зразком демократії. Це не «якась битва між добром і злом»

«Окуповані Росією регіони України на Донбасі – Луганськ, Донецьк – це російськомовні регіони, які навіть не входять до складу України з 2014 року», – заявив Рамасвамі, якого цитує британське видання The Independent.

«Україна не є зразком демократії», – стверджує Рамасвамі, а відтак, на його думку, війна Росії проти України – це не «якась битва між добром і злом», – цитує політика-республіканця мережа PBS.

Губернатор Флориди Рон Десантіс повторив свою думку про те, що він не надсилатиме американських солдатів до України, в той час як європейські країни повинні посилити свою підтримку України.

«Нам потрібно покласти край цій війні» й зосередитися на безпеці кордонів та Комуністичній партії Китаю, додав Десантіс, якого цитує PBS. Він також піддав сумніву частину фінансування, яке США надсилає Україні.

Хто «за»?

Решта кандидатів були одностайні у своїй прихильності подальшій підтримці України.

Сенатор Тім Скотт заявив, що США мають «національний життєво важливий інтерес в Україні», цитує видання The Washington Post.

«З кожним днем ми наближаємося до деградації російської армії, і це гарна новина», – сказав Скотт.

На думку колишнього губернатора Нью-Джерсі Кріса Крісті, якого цитує The Independent, його суперники «абсолютно поступилися диктаторам». Він провів паралель між вторгненням Росії в Україну та часами перед Другою світовою війною.

«Це не вибір. Це ціна, яку ми платимо за те, щоб бути лідерами вільного світу», – додав Крісті.

«Диктатори працюють разом, люди, які вірять у демократію, працюють разом, – цитує Крісті The Independent. - Ми повинні підтримувати всіх тих, хто виступає за демократію та свободу в цьому світі»

1992-ого ця країна дала обіцянку Україні. Маємо дотриматися

«1992-ого ця країна дала обіцянку Україні. Ми сказали: якщо ви віддасте ядерну зброю, яка була в старому Радянському Союзі, – Росії, і якщо вони нападуть на вас, ми вас захистимо.

І обіцянки Америки, зроблені 31 рік тому, не відрізняються від американських обіцянок, зроблених на цій сцені сьогодні. Ми маємо дотриматися свого слова.

Ті з нас, хто забуває історію, приречені її повторити», – додав Крісті.

Колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі також висловила активну підтримку Україні однак, зазначила, що не вважає, ніби США мають давати Україні гроші. Така позиція співзвучна з позицією політиків в Республіканській партії, які закликають збільшити підзвітність допомоги Україні.

«Ми всі пам’ятаємо, що той злодій зробив, коли вторгся в Україну. Ми всі знаємо, що півмільйона людей загинуло через Путіна. Це – волелюбна проамериканська країна, яка бореться за своє виживання і демократію. Ні, я не думаю, що ми маємо надсилати їм готівку. Я вважаю, що ми маємо надати їм обладнання і озброєння для перемоги», – каже Гейлі.

На думку Гейлі підтримка України сприяє стримуванню агресії в усьому світі.

Коментуючи позицію Рамасвамі, Гейлі заявила: «Я кажу вам, Путін і президент Сі стікають слиною від думки, що хтось такий може стати президентом».

У дебатах в Маямі член Республіканської партії США із найвищим рейтингом Дональд Трамп участі не брав. Як і в попередніх.

Яка думка глядачів?

Питання підтримки України важливе, погоджуються глядачі дебатів, опитані «Голосом Америки».

Так, глядачка дебатів Кім Райс зазначила:

Якщо Путін здобуде Україну, тоді Китай нападе на Тайвань

«Для мене важливо, щоб Америка підтримувала Україну. Як каже Ніккі, якщо Путін здобуде Україну – це перемога не лише для нього, але й для Китаю, тоді Китай нападе на Тайвань. Ми маємо протистояти цьомк. Тому я вважаю, що підтримувати Україну – важливо».

З нею погодився Нікан Хатібі, який сказав:

«Те, що відбувається у світі – чудовий приклад наслідків американського ізоляціонізму. Коли Америка відступає від лідерства, ми бачимо, як світ певною мірою руйнується. Ми бачимо підйом Росії, радянських впливів, ми бачимо як Китай, через пособників, заражає наші громади фентанілом, ми бачимо, як зростає тероризм через Іран. Ми вважаємо, що підтримувати Україну важливо, як і ідеї, які стоять за цією підтримкою – зокрема боротьба із Росією».

Сенат США 7 листопада не підтримав законопроєкт Палати представників про надання надзвичайної допомоги Ізраїлю, що не передбачає допомоги Україні, повідомив «Голос Америки».

Демократи, які складають більшість у Сенаті, наголосили на важливості надання допомоги і Україні, і Ізраїлю, а також на фінансуванні гуманітарної допомоги, безпеки кордону і надання коштів Тайваню – про що йдеться у запиті, який Білий дім надіслав Конгресу минулого місяця розміром у 106 мільярдів доларів.