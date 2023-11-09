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У РФ погрожують діями у відповідь, якщо G7 буде використовувати заморожені російські активи

Спікер російської Держдуми В’ячеслав Володін назвав такий підхід щодо російських резервів «злочином».
Спікер російської Держдуми В’ячеслав Володін назвав такий підхід щодо російських резервів «злочином».

У разі використання країнами «Групи семи» заморожених російських активів Москва зможе вдатися до дій у відповідь, заявив голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін.

«Країни G7 зробили щиросердне визнання, що хочуть поцупити заморожені активи РФ. У нашої країни виникають моральні та юридичні підстави для дій щодо активів країн G7, яких більше, ніж заморожених російських коштів», – написав він у телеграмі.

Спікер російської Держдуми назвав такий підхід щодо російських резервів «злочином».

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Напередодні Комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу США схвалив законопроєкт щодо використання заморожених активів РФ на користь України. Радник президента України з економічних питань Олег Устименко в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) припустив, що Росія буде намагатися оскаржувати рішення щодо передачі активів у судах, як раніше намагалася приховувати кошти.

«Є два варіанти шляхів використання цих коштів. Перший – золотовалютні активи, прибутки які на них отримані, будуть передані Україні, а друге – це власне тіло цього активу – теж буде передано. Перше буде передано набагато швидше, ніж друге. Одна річ – використовувати прибуток, інша – активи. В США є повний консенсус щодо того, що має бути повна компенсація з боку агресора. Якщо цих коштів не вистачить, то Росія буде вимушена виплачувати репарації», – вважає Устименко.

У жовтні робоча група з питань російських еліт, довірених осіб та олігархів (REPO), створена «Групою семи», заявила про заморожені російські активи на близько 280 мільярдів доларів.

У Державному департаменті заявляли, що Сполучені Штати та їхні європейські партнери шукають можливості використати заморожені російські активи для відновлення України.

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