У РФ погрожують діями у відповідь, якщо G7 буде використовувати заморожені російські активи

У разі використання країнами «Групи семи» заморожених російських активів Москва зможе вдатися до дій у відповідь, заявив голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін.



«Країни G7 зробили щиросердне визнання, що хочуть поцупити заморожені активи РФ. У нашої країни виникають моральні та юридичні підстави для дій щодо активів країн G7, яких більше, ніж заморожених російських коштів», – написав він у телеграмі.

Спікер російської Держдуми назвав такий підхід щодо російських резервів «злочином».

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Напередодні Комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу США схвалив законопроєкт щодо використання заморожених активів РФ на користь України. Радник президента України з економічних питань Олег Устименко в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) припустив, що Росія буде намагатися оскаржувати рішення щодо передачі активів у судах, як раніше намагалася приховувати кошти.



«Є два варіанти шляхів використання цих коштів. Перший – золотовалютні активи, прибутки які на них отримані, будуть передані Україні, а друге – це власне тіло цього активу – теж буде передано. Перше буде передано набагато швидше, ніж друге. Одна річ – використовувати прибуток, інша – активи. В США є повний консенсус щодо того, що має бути повна компенсація з боку агресора. Якщо цих коштів не вистачить, то Росія буде вимушена виплачувати репарації», – вважає Устименко.

У жовтні робоча група з питань російських еліт, довірених осіб та олігархів (REPO), створена «Групою семи», заявила про заморожені російські активи на близько 280 мільярдів доларів.

У Державному департаменті заявляли, що Сполучені Штати та їхні європейські партнери шукають можливості використати заморожені російські активи для відновлення України.