Україні потрібні не лише податки, але й прибутки з російських заморожених активів – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після перемовин з бельгійським урядом подякував за зусилля Бельгії використати для відбудови України податки з прибутків від заморожених активів російського центробанку, але наполіг на тому, що потрібно знайти шлях доступу і до прибутків, які ці активи генерують.

«Бельгія створила прецедент, дуже хороший прецедент щодо надприбутків. Тепер нам потрібна більш широка правова база, схвалена на рівні Європейського Союзу, щоб дозволити всім державам-членам, які володіють російськими суверенними активами, використовувати їх у юридично сумісний спосіб з метою відновлення України», – сказав Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з міністеркою закордонних справ Бельгії Аджею Лябіб.

Левова частка заморожених активів центробанку Росії знаходиться саме у Бельгії – це 180 мільярдів євро, які заблоковані у бельгійській розрахунковій палаті Euroclear. У зв’язку зі зростанням інфляції та кредитних ставок у ЄС ці кошти почали генерувати значно більші прибутки, ніж раніше. Так, за даними Euroclear, лише за 9 місяців 2023 року заморожені російські активи дали 3 мільярди євро прибутків.

Бельгійська влада поки що не готова самостійно направити ці кошти на відбудову України і чекає на спільне рішення для усього ЄС та країн «Групи семи», аби одноосібним кроком не дестабілізувати фінансові ринки. Водночас Бельгія створила спеціальний фонд, який наповнюють з допомогою податків на ці надприбутки від заморожених активів. Таким чином вдалось зібрати уже 1,7 млрд євро.

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«Половина з них призначена на військову підтримку, а половина – на цивільну підтримку», – зазначила очільниця МЗС Бельгії Аджа Лябіб на пресконференції з Дмитром Кулебою.

Український міністр, тим часом, наполіг, що Україна чекає наступних кроків, які б дали можливість ширшого використання заморожених активів.

«Ми також будемо тісно координувати роботу щодо запровадження цієї широкої правової бази в Європейському Союзі, яка дозволить іншим країнам використовувати не лише податки на прибуток. Наша позиція полягає в тому, що так само мають бути використані доходи від російських активів. І ще більш складне питання, але ми також вважаємо, що ми повинні знайти законний спосіб використовувати самі активи», – сказав Кулеба.

Наразі в Брюсселі шукають шляхи використання хоча б прибутків від заморожених активів – президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла представити чіткі плани таких дій до кінця цього року.