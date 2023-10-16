«Путін має платити за звірства» – експерти про передачу Україні 300 млрд заморожених активів Росії

Близько 300 млрд доларів російських активів заморожено на Заході. Обговорення механізмів використання цих активів на користь відновлення економіки України – одна із ключових тем міжнародної спільноти. Мінфін США минулого тижня підтримав передачу Україні доходів від заморожених активів Росії.

У Європі тим часом висувають пропозиції про передачу Україні податків, які збираються на доходи від заморожених російських активів. Експерти наполягають: Путін має заплатити за шкоду Україні і для передачі Україні цих коштів немає юридичних перепон ані в американському, ані в міжнародному законодавстві.

Юридичні механізми передачі заморожених російських активів Україні

Як відновити Україну за рахунок російських грошей, заморожених на Заході, – про це минулого тижня говорили експерти на конференції в Музеї жертв комунізму у Вашингтоні. За різними оцінками, йдеться про приблизно 300 млрд доларів російських активів. Близько 38 млрд суверенних активів РФ, за оцінками, знаходяться у США. В основі обговорення – звіт Ініціативи відновлення демократії (RDI). Організація була заснована у 2017 році російським опозиціонером Гарі Каспаровим з метою поширення та захисту ліберальної демократії в США та за кордоном.

Ми хотіли встановити, як ми можемо взяти ці гроші й передати найбільшій жертві російської агресії без порушення будь-яких американських законів

«RDI опублікував звіт, який закладає юридичне підґрунтя для конфіскації суверенних російських активів – а йдеться про більше ніж $30 мільярдів російських грошей, які збирають пил в американських банках. Тож ми хотіли встановити, як ми можемо взяти ці гроші й передати найбільшій жертві російської агресії без порушення будь-яких американських законів», – наголошує виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн.

Висновок аналізу відповідного законодавства: не існує жодних юридичних перепон для того, щоб передати Україні мільярди російських грошей, заморожених у західних банках. Ці гроші доцільно використати на відновлення економіки України, що потерпає від російської агресії, вважають автори.

«Сполучені Штати та їхні союзники мають необхідні юридичні повноваження та моральне зобов’язання покарати Росію за її жорстокість та незаконні дії шляхом передачі російських суверенних активів Україні», – йдеться у звіті, підготовленому Ініціативою відновлення демократії. Автори звіту наполягають, що жодні правові перешкоди чи практичні міркування не стоять на заваді використання заморожених активів РФ для відновлення України: «Український народ і міжнародне співтовариство надто довго чекали, щоб змусити Путіна (російського президента – ред.) заплатити за скоєні звірства».

REPO Act та повноваження президента США

У США зареєстровано, але ще не прийнято REPO Act - законопроєкт про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців. Він передбачає надання додаткової допомоги Україні, використовуючи конфісковані суверенні активи РФ.

Український народ і міжнародне співтовариство надто довго чекали, щоб змусити Путіна заплатити за скоєні звірства

Один з авторів звіту RDI Реймонд Толентіно наголошує: Адміністрація президента США має всі повноваження передати Україні заморожені російські активи навіть до ухвалення цього законопроєкту.

«Ми переконані, що президент Байден має повноваження, відповідно до чинного статуту, який називається законом щодо надзвичайних економічних повноважень, ухваленим ще у 1970-х. Але, звичайно, ми будемо вітати REPO ACT, який прояснить існуючі повноваження та повністю підтримуємо конгресову ініціативу, яка б прояснила, що у президента є подібна влада», – говорить партнер юридичної фірми Kaplan Hecker & Fink LLP Реймонд Толентіно.

На підтримку ідеї використання російських заморожених активів висловився нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен. Він зауважив, що США та європейські партнери вивчають, які існують юридичні засади для використання цих активів для відновлення України.

«На мою думку, якщо ти щось зламав, то плати. І якщо росіяни зламали, вони мусять за це заплатити. І один зі способів це зробити – якраз через ці активи. Ми маємо переконатись, що для цього є юридична база», – заявив Блінкен. За його словами, оскільки більшість заморожених активів РФ – в Європі, європейці також мають бути переконані, що для цього існує юридичне підґрунтя.

Пропозиції ЄС і США

Порівняно з європейськими країнами, у Сполучених Штатах знаходиться менш значуща частина заморожених чи іммобілізованих активів Росії. Брюссель вже тривалий час розглядає різні пропозиції передати Україні заморожені російські активи.

Експерти вважають, якщо Вашингтон почне передавати російські активи на відбудову України, інші країни Заходу наслідуватимуть приклад США. Виступаючи на зборах МВФ та Світового банку міністерка фінансів США Дженет Єллен підтримала передачу Україні доходів від заморожених активів РФ. Про повну передачу активів поки не йдеться.

«Я також підтримую консолідацію надмірних доходів від російських заморожених активів у спеціальних клірингових центрах і використання цих коштів на підтримку України», – заявила Дженет Єллен.

Таким чином США підтримали пропозицію, яку розглядає Європейський союз. Вона передбачає спрямування відсотків, отриманих від заморожених російських активів, в Україну. Експерти зауважують: хоч це і крок в правильному напрямку, цього недостатньо.

Потрібно надіслати самі активи. Існує те саме юридичне підґрунтя як для того, щоб передати відсотки, так і для того, щоб передати всі 300 мільярдів доларів заморожених суверенних активів

«Потрібно надіслати самі активи. Існує те саме юридичне підґрунтя як для того, щоб передати відсотки, так і для того, щоб передати всі 300 мільярдів доларів заморожених суверенних активів», – говорить Реймонд Толентіно.

Політичний аргумент на користь передачі Україні заморожених російських активів наводить колишній конгресмен Том Маліновські. На його думку, законодавці будуть більш вмотивовані підтримати відновлення України за рахунок Росії, ніж із бюджету США.

«Частково тому, що небагато законодавців і, вочевидь, у Конгресі також, захочуть, щоб США платили від 300 до 500 мільярдів доларів за відбудову України. І чому американці мають платити, щоб виправити те, що наробила Росія? Чому українці мають платити за руйнування, які заподіяла Росія? Росія має за це платити», – наголошує Том Маліновські.

Втрата суверенних активів також продемонструє неприйнятність агресії для інших країн в майбутньому, говорить політолог Білл Крістол. «Це буде добре для України, звичайно. Але також добре для інших країн побачити, що за агресію проти сусіда доведеться платити, за всі смерті та руйнування. Добре також і для США показати, що ми не просто допомагаємо росіянам і тримаємо їх гроші за замком. Тому, думаю, це відбудеться», – наголошує ексочільник офісу віцепрезидент США Білл Крістол.

Експерти переконані: США роблять правильні кроки на шляху до передачі Україні заморожених активів Росії, але головна робота попереду – переконатись, що Росія сповна заплатить за шкоду, спричинену її війною.