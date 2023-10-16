Шмигаль обговорив із Пріцкер зростання ВВП України, фінансування відновлення та експорт

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч зі спеціальною представницею Сполучених Штатів з відновлення України Пенні Пріцкер – він повідомив деталі зустрічі у своєму телеграмі увечері 16 жовтня.

«Зосередили увагу на точках зростання ВВП: переробка в агросекторі, енергетика, ВПК, будівельна галузь, IT, машинобудування. Акцент також на розмінуванні та спільних програмах підтримки бізнесу. Проговорили джерела фінансування відновлення. Агресор має заплатити за завдані збитки. Торкнулися питання використання заморожених російських активів», – заявив Шмигаль.

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Голова українського уряду подякував США за фінансову підтримку. Крім того, за його словами, розмова стосувалася експорту з України, який Шмигаль назвав ключовою складовою економічного зростання.

«Працюємо над розширенням експортних можливостей та функціонуванням Чорноморського зернового коридору. В цьому контексті важлива ефективна система страхування воєнних ризиків. Координуємо роботу спільно з американськими партнерами», – каже прем’єр.

У ході першого візиту до України на своїй посаді Пенні Пріцкер провела зустрічі, зокрема, з представниками української влади, Американською торговельною палатою, Національним антикорупційним бюро, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, Президією Конгресу місцевих і регіональних влад.

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Спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер прибула з першим візитом до Києва раніше 16 жовтня.

Президент США Джо Байден 14 вересня оголосив про призначення Пенні Пріцкер на посаду спецпредставника з питань економічного відновлення України. Як заявили у Білому домі, працюючи в тісному контакті з українським урядом, союзниками, міжнародними фінансовими установами, Пріцкер керуватиме зусиллями США, щоб допомогти відновити українську економіку.