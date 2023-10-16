Зеленський розповів деталі зустрічі з спецпредставницею США з відновлення України

Президент України Володимир Зеленський розповів деталі зустрічі з спецпредставницею США з питань відновлення України Пенні Пріцкер, яка перебуває в Києві з візитом.



«Важливо, що саме сьогодні – і це вже 600-й день повномасштабної війни – з візитом в Україну прибула Пенні Пріцкер. Важливий сигнал – такий візит у такий день. Хороша зустріч. Ми встигли обговорити всі ті питання, які прямо впливають на життя в Україні. Захист нашої енергетики, особливо цієї зими. Макрофінансову підтримку. Відбудову. Захист інвестицій від ризиків війни. Залучення приватного бізнесу», – сказав він у своєму відеозверненні.



За його словами, кожен із цих напрямів є елементом загальної конструкції, що забезпечує нормальне життя для українських міст.



«Ми працюємо максимально, щоб дати нашим воїнам більше ППО. Дати більше захисту містам, щоб у них зберігалося життя, зокрема життя економічне. Плюс розвиток наших виробництв, зокрема оборонних виробництв», – зазначив Зеленський, додавши, що усе це разом зберігає стійкість і додає Україні сили.

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Спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер 16 жовтня прибула з першим візитом до Києва.

Президент США Джо Байден 14 вересня оголосив про призначення Пенні Пріцкер на посаду спецпредставника з питань економічного відновлення України. Як заявили у Білому домі, працюючи в тісному контакті з українським урядом, союзниками, міжнародними фінансовими установами, Пріцкер керуватиме зусиллями США, щоб допомогти відновити українську економіку.