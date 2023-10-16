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Зеленський розповів деталі зустрічі з спецпредставницею США з відновлення України

Серед тем, які обговорювалися, Володимир Зеленський назвав захист енергетики України, особливо цієї зими, макрофінансова підтримка, відбудова та захист інвестицій від ризиків війни

Президент України Володимир Зеленський розповів деталі зустрічі з спецпредставницею США з питань відновлення України Пенні Пріцкер, яка перебуває в Києві з візитом.

«Важливо, що саме сьогодні – і це вже 600-й день повномасштабної війни – з візитом в Україну прибула Пенні Пріцкер. Важливий сигнал – такий візит у такий день. Хороша зустріч. Ми встигли обговорити всі ті питання, які прямо впливають на життя в Україні. Захист нашої енергетики, особливо цієї зими. Макрофінансову підтримку. Відбудову. Захист інвестицій від ризиків війни. Залучення приватного бізнесу», – сказав він у своєму відеозверненні.

За його словами, кожен із цих напрямів є елементом загальної конструкції, що забезпечує нормальне життя для українських міст.

«Ми працюємо максимально, щоб дати нашим воїнам більше ППО. Дати більше захисту містам, щоб у них зберігалося життя, зокрема життя економічне. Плюс розвиток наших виробництв, зокрема оборонних виробництв», – зазначив Зеленський, додавши, що усе це разом зберігає стійкість і додає Україні сили.

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Спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер 16 жовтня прибула з першим візитом до Києва.

Спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер під час візиту до Києва, 16 жовтня 2023 року
Спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер під час візиту до Києва, 16 жовтня 2023 року

Президент США Джо Байден 14 вересня оголосив про призначення Пенні Пріцкер на посаду спецпредставника з питань економічного відновлення України. Як заявили у Білому домі, працюючи в тісному контакті з українським урядом, союзниками, міжнародними фінансовими установами, Пріцкер керуватиме зусиллями США, щоб допомогти відновити українську економіку.

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