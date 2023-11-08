Кошти США для України вичерпані на 96% – Білий дім

Близько 96% безпекової, економічної та гуманітарної допомоги, яку Сполучені Штати виділили для України – вже використано. Про це, як передає «Голос Америки», заявив на брифінгу у Білому домі 8 листопада координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

«Якщо рахувати від загальної суми коштів, які були надані Україні з початку війни, а це понад 60 мільярдів доларів, і це не лише безпекова допомога, це економічна, фінансова допомога та гуманітарна допомога – ми використали приблизно 96% того, що залишилось», – сказав Кірбі.

Він закликав Конгрес США схвалити запит на додаткову допомогу для України.

«Міноборони має приблизно до 1,1 мільярда доларів для поповнення запасів до зими. Отже, ця злітно-посадкова смуга стає коротшою, і тому нам потрібно схвалити цей додатковий запит», – додав Кірбі.

За його словами, попри менші ніж сподівались, здобутки під час контрнаступу, адміністрація президента США Джо Байдена переконана, що ЗСУ вдасться повернути територію.

«Українці вам першими скажуть, що вони не просуваються і не просунулись в цьому контрнаступі настільки, як хотілося б», – заявив Кірбі.

Також він наголосив, що потрібно продовжувати надавати Україні безпекову допомогу, щоб українські сили могли максимально використати час, який у них залишився, до того, як погода почне погіршуватись і їм буде важче просуватись.



«Чи вірить президент, що вони можуть це зробити – безперечно. Ми віримо, що вони зможуть відвоювати свою територію. Я думаю, що їх недооцінили з самого початку цього конфлікту. Вони здатні, вони сильні, сміливі. У них добре командування і контроль», – наголосив він.

Раніше сьогодні на конференції Reuters у Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна має план продовження боротьби проти російських військ, попри труднощі її поточного контрнаступу та зміщення уваги західних лідерів у бік конфлікту на Близькому Сході. Про детальні цілі Зеленський не сказав, проте зазначив, що є «конкретні напрямки» розвитку наступу. Він зазначив, що Україна, як і раніше, не готова обговорювати якісь компроміси з Росією, оскільки є жертвою агресії. На думку Зеленського, Росія може закінчити війну, вивівши свої війська із міжнародно визнаної території України.