Сенат США не підтримав законопроєкт про допомогу Ізраїлю без України

Сенат США 7 листопада не підтримав законопроєкт Палати представників про надання надзвичайної допомоги Ізраїлю, що не передбачає допомоги Україні, повідомив «Голос Америки».

Демократи, які складають більшість у Сенаті, наголосили на важливості надання допомоги і Україні, і Ізраїлю, а також на фінансуванні гуманітарної допомоги, безпеки кордону і надання коштів Тайваню – про що йдеться у запиті, який Білий дім надіслав Конгресу минулого місяця розміром у 106 мільярдів доларів.

«Наші союзники в Україні можуть собі дозволити затримку не більше, ніж наші союзники в Ізраїлі», – сказала сенаторка Петті Мюррей, яка головує в сенатському комітеті з асигнувань.

Водночас сенатор-республіканець Роджер Маршалл заявив, що «час має важливе значення, і вкрай важливо, щоб Сенат не відкладав надання цієї надзвичайно важливої допомоги Ізраїлю ні на один день».

Щоб стати законом, законопроєкт мають підтримати Сенат (де більшість складають демократи) і Палата представників (де більшість мають республіканці). Він також має бути підписаний президентом США. Білий дім раніше заявляв, що Джо Байден накладе вето на законопроєкт Палати представників, який не включає допомогу Україні.