Ізраїль погодився призупинити свій наступ на півночі Гази, але прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виключив будь-яке ширше припинення вогню як «капітуляцію» «Хамасу».



Нетаньягу сказав, що ізраїльські війська демонструють «виключно хороші результати».

Напередодні Білий дім заявив, що Ізраїль погодився призупиняти військові дії в північній частині Сектора Гази на чотири години щодня. За словами речника Білого дому з питань національної безпеки Джона Кірбі, такі паузи дозволять людям вибратися з небезпечних зон двома гуманітарними коридорами, а також можуть бути використані для звільнення заручників.

Біньямін Нетаньягу раніше казав, що припинення бойових дій з гуманітарних міркувань буде розглядатися залежно від обставин.

Ізраїльська армія проводить у Секторі Гази військову операцію у відповідь на напад угруповань «Хамас» та «Ісламський джихад» на південь Ізраїлю 7 жовтня. Тоді загинули 1400 людей, близько 250 були захоплені в полон. Підконтрольне бойовикам Міністерство охорони здоров’я Гази стверджує, що внаслідок обстрілу з боку ЦАХАЛ загинули понад десять тисяч людей. Незалежних оцінок цих даних немає.