Туреччина обговорила з Блінкеном додаткову допомогу для Гази – Ердоган

Туреччина обговорила збільшення щоденної кількості вантажівок із гуманітарною допомогою для Сектору Гази щонайменше до 500 із держсекретарем США Ентоні Блінкеном під час його візиту до Анкари, заявив турецький президент Таїп Ердоган, повідомляє Reuters.



За його словами, головний дипломат США позитивно поставився до цього питання під час переговорів з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.



Анкара вживатиме заходів для надання машин швидкої допомоги, їжі, води та ліків Газі у співпраці з іншими країнами, також сказав Ердоган.

7 жовтня сили радикального угруповання «Хамас» здійснили атаку на південь Ізраїлю. Внаслідок цього загинуло понад 1400 ізраїльтян, переважно мирних жителів. Понад 200 людей опинилися в полоні, їх утримують у Секторі Гази. Ізраїль оголосив початок війни з метою повного знищення «Хамас».