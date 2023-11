AP і CNN припинили співпрацю з журналістом, який знімав в Ізраїлі напад «Хамасу» 7 жовтня

Агенція Associated Press і телеканал CNN повідомили 9 жовтня припинили співпрацю з фотокореспондентом-фрілансером на імʼя Хасан Еслайя, кадри якого про події 7 жовтня в Ізраїлі використовували у своїй роботі.



У своїй заяві з цього приводу агенція зазначає, що «нічого не знала про напади 7 жовтня до того, як вони сталися».



«Перші фотографії, отримані AP від будь-якого фрилансера, показують, що вони були зроблені більше ніж через годину після початку атак. Жодного співробітника AP не було на кордоні під час атак, і ніхто зі співробітників AP ніколи не перетинав кордон», – ідеться в заяві Associated Press.



Приводом для реакції засобів інформації стало повідомлення американської неурядової організації HonestReporting. Вона заявила, що фотокореспонденти із Сектора Гази, які позаштатно працюють на інформагенції Associated Press і Reuters, а також на телеканал CNN і видання The New York Times, могли знати про плани нападу бойовиків угруповання «Хамас» на Ізраїль.



Такого висновку HonestReporting дійшла, вивчивши знімки чотирьох фотографів: Хасана Еслайї, Юсефа Масуда, Алі Махмуда та Хатема Алі. Вранці 7 жовтня вони опинилися в епіцентрі подій, зафіксувавши напад на ізраїльські поселення та військових. Їхні фотографії широко розійшлися у західних ЗМІ.



У HonestReporting заявили, що присутність журналістів 7 жовтня в районі кордону Сектора Гази «викликає серйозні етичні питання». «Чи можна припустити, що «журналісти» просто випадково зʼявилися рано-вранці на кордоні без попереднього узгодження з терористами? Чи вони були частиною плану? Навіть якщо вони не знали точних деталей того, що мало статися, невже вони не розуміли, що порушують кордон? І якщо так, то чи повідомили вони про це інформаційним агентствам?» – запитали в організації.



За наявною зараз інформацією, з усіх згаданих кореспондентів роботу для AP і CNN втратив лише Хасан Еслайя – HonestReporting опублікувала фотографію, на якій цього чоловіка обіймає лідер угруповання «Хамас» у Секторі Гази Яхʼя Сінвар, якого ізраїльські ЗМІ називають організатором нападу 7 жовтня.



Агенція Reuters оголосила, що її штатних співробітників не було в місцях терактів у момент нападу «Хамасу», а знімки придбали у фрилансерів. У редакції The New York Times похвалили роботу фрилансера Юсефа Масуда, з яким співпрацює газета та агентство АР.



У МЗС Ізраїлю вважають, що журналісти із Гази, які висвітлювали напад «Хамасу», були співучасниками злочинів проти людяності, а їхні дії суперечили професійній етиці.