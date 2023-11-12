Канцлер Німеччини виступає проти «негайного» припинення вогню в Газі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив 12 листопада, що виступає проти «негайного» припинення вогню в Секторі Гази, повідомляє AFP.

«Я не думаю, що заклики до негайного припинення вогню або тривалої паузи – що означатиме те ж саме – є правильними». Зрештою це означало б, що Ізраїль залишає «Хамасу» (угруповання, визнане США та ЄС терористичним – ред.) можливість відновитися й отримати нові ракети», – сказав Шольц під час дебатів, організованих німецькою регіональною щоденною газетою Heilbronner Stimme.

Натомість канцлер Німеччини закликав до «гуманітарних пауз».

Позиція Шольца суперечить позиції багатьом арабських країн, президентів Франції Емманюеля Макрона і Туреччини Реджепа Ердогана. Наступного тижня Ердоган має зустрітися з лідером Німеччини в Берліні.

Згідно з останніми офіційними даними Ізраїлю, внаслідок нападу бойовиків «Хамасу» 7 жовтня загинули близько 1200 людей, переважно мирних жителів, ще 42 солдати загинули в Секторі Гази з моменту початку наземної операції Армії оборони Ізраїлю.

За оцінками ізраїльських військових, близько 240 людей були взяті в заручники під час першого нападу «Хамасу» 7 жовтня. За даними ізраїльських ЗМІ, серед цих заручників є щонайменше 30 дітей.

Згідно з даними контрольованого «Хамасом» міністерства охорони здоровʼя в результаті ізраїльської військової кампанії в Секторі Гази загинули понад 11 тисяч людей, переважно цивільних. Незалежного підтвердження даних, які наводить це джерело, немає.