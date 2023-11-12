Нетаньягу каже, що угода про звільнення ізраїльських заручників можлива

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив 12 листопада американським ЗМІ, що досягнення угоди щодо звільнення утримуваних у Секторі Гази заручників можливе, але відмовився надати деталі, побоюючись зірвати потенційний план. Про це повідомляє агенція AFP.

«Ми чули, що запланована угода такого чи такого роду, а потім ми дізналися, що все це дурниці. Але в ту хвилину, коли ми розпочали наземну операцію, це стало змінюватися», — сказав Нетаньягу в програмі NBC News.

На запитання, чи існує потенційна угода щодо звільнення більшої кількості утримуваних заручників, Нетаньягу відповів: «Може бути».

Жертвами нападу озброєних членів «Хамасу» (угруповання визнане терористичним у ЄС і США) на південь Ізраїлю 7 жовтня стали понад 1400 людей, близько 250 – були захоплені в заручники.

Днями Білий дім заявив, що Ізраїль погодився призупиняти військові дії в північній частині Сектору Гази на чотири години щодня. За словами речника Білого дому з питань національної безпеки Джона Кірбі, такі паузи дозволять людям вибратися з небезпечних зон двома гуманітарними коридорами, а також можуть бути використані для звільнення заручників.