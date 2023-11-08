Спецслужби Ізраїлю заявили про запобігання теракту з боку «Хезболли» у Бразилії

Ізраїльська розвідслужба «Моссад» спільно зі спецслужбами Бразилії запобігла нападу на євреїв у Бразилії з боку радикального проіранського угруповання «Хезболла», повідомила у середу канцелярія прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Як передає агенція Reuters із посиланням на поліцію Бразилії, що за підозрою у тероризмі в Сан-Паулу заарештували двох осіб. Нічого про «Хезболлу» бразильська поліція не згадує. Саме угруповання поки не прокоментувало повідомлення.

У своїй заяві «Моссад» дякує за спільну роботу колегам із Бразилії та інших неназваних країн і вказує, що теракт готувався проти «об’єктів, пов’язаних з євреями та Ізраїлем». Інших подробиць немає.

Ізраїль нині проводить операцію проти радикального угруповання «Хамас» у Смузі Гази. Угруповання «Хезболла», що базується у південному Лівані, періодично обмінюється ударами з Ізраїлем.

Бразильська влада закликала Ізраїль припинити вогонь у Газі, однак не робить різких заяв, щоб не загострювати відносини з Тель-Авівом.