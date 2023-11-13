«Хамас» планував наступати до Західного берега Йордану – The Washington Post

Бойовики радикального угруповання «Хамас» (визнаного США та ЄС терористичним), які напали на Ізраїль 7 жовтня, готувалися у разі успіху першої атаки просунутися вглиб країни і дійти до іншої населеної палестинцями території – Західного берега Йордану. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на більш як 10 джерел, серед яких є колишні та чинні співробітники розвідки та служб безпеки з чотирьох країн Заходу та Близького Сходу.

«Вони планували другий етап, у тому числі у великих ізраїльських містах та на військових базах», – заявив на умовах анонімності високопоставлений ізраїльський чиновник.

Штурмові групи бойовиків під час атаки 7 жовтня проникли вглиб ізраїльської території до міста Офакім, розташованого посередині між Сектором Гази та Західним берегом річки Йордан (приблизно за 25 кілометрів від кордону Смуги Гази).

Джерела стверджують, що в одного із загонів бойовиків знайшли розвідувальні дані та мапи, відповідні інструкції, а також запаси продовольства, боєприпасів та зброї, яких могло вистачити на кілька днів. Крім того, додаткову інформацію щодо планів «Хамасу» надали кілька бойовиків, яких схопили живими.

За оцінкою співрозмовників видання, у керівництві «Хамасу» розраховували, що дії бойовиків викличуть потужну відповідь з боку Ізраїлю, у тому числі наземну операцію в Секторі Гази, а також спровокують насильство на Західному березі річки Йордан та призведуть до більш масштабного конфлікту у всьому регіоні.

Під час нападу 7 жовтня бойовики вбили близько 1200 людей і взяли в заручники ще близько 240. У контратаці ізраїльські військові вбили близько півтори тисячі бойовиків. Однак, пише The Washington Post, багато бойовиків змогли повернутися в Сектор Гази на автомобілях, мотоциклах і викрадених гольф-карах.