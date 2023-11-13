ЄС засуджує «Хамас» за використання «лікарень як живих щитів» і закликає Ізраїль до стриманості

12 листопада Європейський союз засудив угруповання «Хамас», яке ЄС і США визнали терористичним, за використання «лікарень і цивільних осіб як живих щитів» у Секторі Гази, а також закликав Ізраїль проявити «максимальну стриманість» для захисту цивільних.

Як пише агенція Reuters із посиланням на медиків, лікарні на півночі палестинського анклаву заблоковані ізраїльськими військами, і вони заледве можуть надати допомогу тим, хто перебуває у Секторі. Найбільша та друга за величиною лікарні Гази, «Аль-Шифа» та «Аль-Кудс», заявили, що призупиняють роботу.

«ЄС засуджує використання «Хамасом» лікарень і цивільних осіб як живих щитів», – заявив голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель. – «Цивільним особам необхідно дозволити залишити зону бойових дій».

Ізраїль стверджує, що «Хамас» розмістив командні центри в районах лікарень, і йому необхідно дістатися туди, щоб звільнити близько 200 заручників, яких бойовики захопили в Ізраїлі понад місяць тому. «Хамас» заперечує використання лікарень таким чином.