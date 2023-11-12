Переговори щодо утримуваних у Газі заручників зупинені – Reuters

Радикальне угруповання «Хамас», визнане терористичним у США та ЄС, оголосило про зупинення переговорів про звільнення утримуваних у Секторі Гази ізраїльських заручників. Причиною названий обстріл району поблизу лікарні «Аш-Шифа», повідомляє 12 листопада агенція Reuters із посиланням на неназваного палестинського чиновника.

NBC News із посиланням на джерела в Білому домі повідомляє, що Ізраїль намагається домовитися з «Хамасом» про звільнення 80 жінок і дітей в обмін на звільнення з ізраїльських вʼязниць палестинських жінок і підлітків. Співрозмовник NBC News не уточнив, скільки вʼязнів має випустити Ізраїль. Вашингтон не має впевненості в жодній зі схем обміну.

Армія оборони Ізраїлю раніше підтвердила проведення операції поблизу лікарні 12 листопада. Ізраїльська сторона стверджує, що «Хамас» використовує лікарню як прикриття підземного командного центру. Угруповання ці звинувачення відкидає.

Іранська агенція Tasnim повідомляла про загибель кількох пацієнтів лікарні через брак кисню після відключення електрики. Армія оборони Ізраїлю стверджувала, що східна частина лікарні відкрита для проходу. Ізраїльські військові повідомили про готовність евакуювати дітей із педіатричного відділення «Аш-Шифи». Крім того, пресслужба ізраїльської армії повідомила, що готувалася передати лікарні 300 літрів палива для невідкладних медичних цілей, але це постачання заблокували представники «Хамасу».

Ізраїль проводить у Секторі Гази військову операцію у відповідь на напад бойовиків «Хамасу» на південь Ізраїлю 7 жовтня. Тоді, за уточненими даними, загинули 1200 людей. Близько 240 стали заручниками та були вивезені до Сектора Гази.

За останніми даними підконтрольного «Хамасу» міністерства охорони здоровʼя в Газі, внаслідок ізраїльських атак загинуло понад 11 тисяч людей. Незалежного підтвердження даних, які наводить ця структура, немає.