Зеленський: із Сектору Гази евакуювали вже 214 громадян України

Із Сектору Гази, де триває операція армії Ізраїлю проти бойовиків екстремістського угруповання «Хамас» (визнаного терористичним в ЄС і США), евакуювали вже 214 громадян України, повідомив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

«Продовжуємо евакуацію громадян України із Сектору Гази. Буквально весь день триває ця робота. Майже щогодини змінюється кількість тих, кого вдалося врятувати. Вже 214 наших людей. Також допомагаємо громадянам Молдови. Очікуємо, що ця кількість зросте. Я дякую ГУР, МЗС, посольствам України в регіоні, а також усім тим, хто допомагає нам із цією роботою», – сказав голова держави.

Водночас посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону уточнив, що в ніч на 11 листопада через пункт пропуску Рафах кордон із Сектору Гази до Єгипту перейшли 11 громадян України і дев’ять громадян Молдови.

Напередодні в ефірі Радіо Свобода посол повідомляв, що всього українська сторона отримала дозвіл на евакуацію 329 громадян.

Читайте також: Санду подякувала президентам України й Румунії за допомогу з евакуацією громадян Молдови з Гази

Евакуація українців із Сектору Гази розпочалася 7 листопада, повідомляли, що процес триватиме кілька днів.

Ізраїльська армія проводить у Секторі Гази військову операцію у відповідь на напад радикальних угруповань «Хамас» й «Ісламський джихад» на південь Ізраїлю 7 жовтня. Тоді загинули 1400 людей, близько 250 були захоплені в полон. Підконтрольне бойовикам Міністерство охорони здоров’я Гази стверджує, що внаслідок обстрілу з боку ЦАХАЛ загинули понад 11 тисяч людей, зокрема діти. Незалежних оцінок цих даних немає.

Раніше Білий дім заявив, що Ізраїль погодився призупиняти військові дії в північній частині Сектора Гази на чотири години щодня. За словами речника Білого дому з питань національної безпеки Джона Кірбі, такі паузи дозволять людям вибратися з небезпечних зон двома гуманітарними коридорами, а також можуть бути використані для звільнення заручників.