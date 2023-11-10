З Гази евакуювали ще 160 громадян України – посол

Із Сектору Гази, де триває операція армії Ізраїлю проти бойовиків екстремістського угруповання «Хамас», евакуювали ще 160 громадян України і дев’ятьох громадян Молдови, повідомив в ефірі Радіо Свобода (програма «Свобода.Ранок») Євген Корнійчук, посол України в Ізраїлі.

«Вчора наші дипломати працювали до глибокої ночі. За вчорашній день і ніч нам вдалося евакуювати 160 громадян України і дев’ять громадян Молдови. Загальна кількість евакуйованих складає 203 громадян України, вони виведені з Сектору Гази і перебувають під контролем посольства, перебувають у готелі і умовно приходять до тями», – сказав Корнійчук.

За словами посла, всього українська сторона отримала дозвіл на евакуацію 329 громадян.

«Але ситуація змінюється щохвилини, і, можливо, частина людей просто не доїхала фізично чи відмовилася від евакуації, таке також буває. У попередніх списках у нас взагалі було близько 400 людей, але частина з них залишилася на півночі Гази і зараз евакуювати їх неможливо», – повідомив Корнійчук.

Він зауважив, що серед тих, кому зі складеного посольством списку відмовили у виїзді – «громадяни України, палестинці за народженням, які проживали в Газі постійно і скоріш за все мають якесь відношення до «Хамасу». Скільки таких людей – посол не вказав.

«Наші списки ізраїльтяни з єгиптянами майже не порізали. Це означає, що безпека перевіряла наявність людей, які є наближеними до «Хамасу», таких майже не виявилося, скоріш за все, оскільки наші списки на 95% не змінилися з моменту, як ми їх подали. Переважно (у списку – ред.) – це жінки і діти. Жінки, які народилися в Україні, але довгий час живуть на території Сектору Гази. І це ті ж люди, яких ми евакуйовували в 2021 році, коли була остання евакуація, тоді вони нам обіцяли, що ніколи більше не повернуться в Газу», – сказав Корнійчук.

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Евакуація українців із Сектору Гази розпочалася 7 листопада, повідомляли, що процес триватиме кілька днів.

Ізраїльська армія проводить у Секторі Гази військову операцію у відповідь на напад радикальних угруповань «Хамас» й «Ісламський джихад» на південь Ізраїлю 7 жовтня. Тоді загинули 1400 людей, близько 250 були захоплені в полон. Підконтрольне бойовикам Міністерство охорони здоров’я Гази стверджує, що внаслідок обстрілу з боку ЦАХАЛ загинули понад десять тисяч людей, зокрема діти. Незалежних оцінок цих даних немає.

Напередодні Білий дім заявив, що Ізраїль погодився призупиняти військові дії в північній частині Сектора Гази на чотири години щодня. За словами речника Білого дому з питань національної безпеки Джона Кірбі, такі паузи дозволять людям вибратися з небезпечних зон двома гуманітарними коридорами, а також можуть бути використані для звільнення заручників.