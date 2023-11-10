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Поранених серед евакуйованих із Гази українців не було – посол

За словами посла, з Сектору Гази, де триває операція армії Ізраїлю проти бойовиків екстремістського угруповання «Хамас», за останню добу евакуювали ще 160 громадян України
За словами посла, з Сектору Гази, де триває операція армії Ізраїлю проти бойовиків екстремістського угруповання «Хамас», за останню добу евакуювали ще 160 громадян України

Серед евакуйованих із Сектору Гази понад 200 українських громадян поранених немає, заявив в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») Євген Корнійчук, посол України в Ізраїлі.

«Жодна особа з пораненими кордон не пройшла. Ні два дні тому, ні цієї ночі. Нам було відомо від громади, це не підтверджена інформація, і про загиблих, і про поранених громадян України. Але на території Сектору Гази їм надається допомога. Можливо, ми наступними евакуаційними траншами зможемо їх забрати. У списку, який ми подавали на затвердження, здається, дві особи таких значиться, але вони на пункт пропуску не з’явилися», – каже Корнійчук.

За словами посла, з Сектору Гази, де триває операція армії Ізраїлю проти бойовиків екстремістського угруповання «Хамас» (визнаного терористичним в ЄС і США), за останню добу евакуювали ще 160 громадян України і дев’ятьох громадян Молдови. Загальна кількість евакуйованих складає 203 громадян України.

Коргійчук додав, що всього українська сторона отримала дозвіл на евакуацію 329 громадян.

Евакуація українців із Сектору Гази розпочалася 7 листопада, повідомляли, що процес триватиме кілька днів.

Ізраїльська армія проводить у Секторі Гази військову операцію у відповідь на напад радикальних угруповань «Хамас» й «Ісламський джихад» на південь Ізраїлю 7 жовтня. Тоді загинули 1400 людей, близько 250 були захоплені в полон. Підконтрольне бойовикам Міністерство охорони здоров’я Гази стверджує, що внаслідок обстрілу з боку ЦАХАЛ загинули понад десять тисяч людей, зокрема діти. Незалежних оцінок цих даних немає.

Напередодні Білий дім заявив, що Ізраїль погодився призупиняти військові дії в північній частині Сектора Гази на чотири години щодня. За словами речника Білого дому з питань національної безпеки Джона Кірбі, такі паузи дозволять людям вибратися з небезпечних зон двома гуманітарними коридорами, а також можуть бути використані для звільнення заручників.

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