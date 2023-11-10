Поранених серед евакуйованих із Гази українців не було – посол

Серед евакуйованих із Сектору Гази понад 200 українських громадян поранених немає, заявив в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») Євген Корнійчук, посол України в Ізраїлі.

«Жодна особа з пораненими кордон не пройшла. Ні два дні тому, ні цієї ночі. Нам було відомо від громади, це не підтверджена інформація, і про загиблих, і про поранених громадян України. Але на території Сектору Гази їм надається допомога. Можливо, ми наступними евакуаційними траншами зможемо їх забрати. У списку, який ми подавали на затвердження, здається, дві особи таких значиться, але вони на пункт пропуску не з’явилися», – каже Корнійчук.

За словами посла, з Сектору Гази, де триває операція армії Ізраїлю проти бойовиків екстремістського угруповання «Хамас» (визнаного терористичним в ЄС і США), за останню добу евакуювали ще 160 громадян України і дев’ятьох громадян Молдови. Загальна кількість евакуйованих складає 203 громадян України.

Коргійчук додав, що всього українська сторона отримала дозвіл на евакуацію 329 громадян.

Евакуація українців із Сектору Гази розпочалася 7 листопада, повідомляли, що процес триватиме кілька днів.

Ізраїльська армія проводить у Секторі Гази військову операцію у відповідь на напад радикальних угруповань «Хамас» й «Ісламський джихад» на південь Ізраїлю 7 жовтня. Тоді загинули 1400 людей, близько 250 були захоплені в полон. Підконтрольне бойовикам Міністерство охорони здоров’я Гази стверджує, що внаслідок обстрілу з боку ЦАХАЛ загинули понад десять тисяч людей, зокрема діти. Незалежних оцінок цих даних немає.

Напередодні Білий дім заявив, що Ізраїль погодився призупиняти військові дії в північній частині Сектора Гази на чотири години щодня. За словами речника Білого дому з питань національної безпеки Джона Кірбі, такі паузи дозволять людям вибратися з небезпечних зон двома гуманітарними коридорами, а також можуть бути використані для звільнення заручників.