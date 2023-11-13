По об’єктах «Хамасу» в Секторі Гази завдано понад 4 тисячі ударів – ЦАХАЛ

Від початку наземного наступу, по об’єктах «Хамасу» у Секторі Гази було завдано 4300 ударів, пише Times of Israel із посиланням на заяву Армії оборони Ізраїлю у соцмережі Х.

У дописі зазначається, що від початку наземного наступу сухопутні війська Ізраїлю разом із Військово-повітряними силами країни «завдали ударів по сотнях пускових установок протитанкових керованих ракет і по близько 3 сотнях тунелів «Хамасу».

За даними ЦАХАЛу, загалом було пошкоджено 3 тисячі об’єктів інфраструктури «Хамасу», зокрема «понад 100 замінованих будівель та сотні командних центрів».

Жертвами нападу озброєних членів «Хамасу» (угруповання визнане терористичним у ЄС і США) на південь Ізраїлю 7 жовтня стали понад 1400 людей, близько 250 – були захоплені в заручники.

Днями Білий дім заявив, що Ізраїль погодився призупиняти військові дії в північній частині Сектору Гази на чотири години щодня. За словами речника Білого дому з питань національної безпеки Джона Кірбі, такі паузи дозволять людям вибратися з небезпечних зон двома гуманітарними коридорами, а також можуть бути використані для звільнення заручників.