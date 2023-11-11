145 громадян України, евакуйованих з Сектору Гази, прибули до Кишинева – ГУР

До Кишинева прибули 155 осіб, яких вдалося евакуювати з Сектору Гази, де триває операція армії Ізраїлю проти бойовиків екстремістського угруповання «Хамас» (визнаного терористичним в ЄС і США), повідомило 11 листопада Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«155 людей, яких у межах місії ГУР МО України і МЗС України евакуювали із Сектору Гази, прибули до аеропорту Кишинева рейсом з Єгипту. Із зони конфлікту врятовані 145 громадян України, 9 громадян Молдови і 1 палестинець. Далі українців чекає дорога додому», – йдеться в повідомленні.

Серед евакуйованих, за даними ГУР, багато сімей з дітьми, а також одна громадянка України, яка має онкологічне захворювання: після прибуття до столиці Молдови її негайно доправили каретою «швидкої допомоги» на один із пунктів пропуску з Україною, де її зустріла бригада медиків і довезла до лікарні в Одесі.

Операція з порятунку громадян України на Близькому Сході триває, додали в ГУР.

У Міністерстві закордонних справ Молдови подякували українській стороні «за ефективну співпрацю і підтримку в цій складній ситуації».

Молдовська служба Радіо Свобода повідомила з посиланням на МЗС країни, що українські громадяни відразу залишили аеропорт на автобусах.

Раніше сьогодні у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що з Сектору Гази евакуювали вже 214 громадян України.

Водночас посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону уточнив, що в ніч на 11 листопада через пункт пропуску Рафах кордон із Сектору Гази до Єгипту перейшли ще 11 громадян України і дев’ять громадян Молдови.

Напередодні в ефірі Радіо Свобода посол повідомляв, що всього українська сторона отримала дозвіл на евакуацію 329 громадян.

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Евакуація українців із Сектору Гази розпочалася 7 листопада, повідомляли, що процес триватиме кілька днів.

Ізраїльська армія проводить у Секторі Гази військову операцію у відповідь на напад радикальних угруповань «Хамас» й «Ісламський джихад» на південь Ізраїлю 7 жовтня. Тоді загинули 1400 людей, близько 250 були захоплені в полон. Підконтрольне бойовикам Міністерство охорони здоров’я Гази стверджує, що внаслідок обстрілу з боку ЦАХАЛ загинули понад 11 тисяч людей, зокрема діти. Незалежних оцінок цих даних немає.

Раніше Білий дім заявив, що Ізраїль погодився призупиняти військові дії в північній частині Сектору Гази на чотири години щодня. За словами речника Білого дому з питань національної безпеки Джона Кірбі, такі паузи дозволять людям вибратися з небезпечних зон двома гуманітарними коридорами, а також можуть бути використані для звільнення заручників.