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Політика

Як довго ще триватиме війна: прогнози Буданова і західних аналітиків

Буданов: є надія, що 2025 рік стане переломним
Буданов: є надія, що 2025 рік стане переломним
  • Байден має зустрітися із СІ
Лідер Китаю Сі Цзіньпін приїхав у США і сьогодні віч на віч має зустрітися з американським колегою Джо Байденом.
Чи вдасться країнам покращити відносини після періоду напруги? Про що будуть говорити лідери держав? Та як Китай може допомогти США підтримувати Україну у війні проти Росії?
  • Прогнози про те, скільки ще триватиме війна
Війна Росії проти України може розтягнутися ще на 5 років. Адже ні Україна, ані Росія не готові йти на поступки. Про це пише видання The Economist, посилаючись на думки західних чиновників. А керівник ГУР України Буданов заявив, що війна може тривати ще довго з хаотичними обстрілами українських міст, але каже, є надія, що 2025 рік стане переломним.
Чи можна сьогодні робити прогнози щодо закінчення війни? Що говорять дипломати і військові експерти?

Про це і не тільки у програмі Свобода.Ранок:

  • Політика чи ні? Студенти проти Фаріон?
Студенти Львівської політехніки вийшли на протест з вимогою звільнити Ірину Фаріон. Адміністрації закладу каже, на це немає законних підстав. Протести почалися на фоні інформації про затримання студента у Криму переписку з яким нібито оприлюднила Фаріон. Вона називає це роботою російських спецслужб. Що офіційно вдалося дізнатися про цей випадок, чи дійсно українця затримали в Криму і яка тут роль Фаріон – говоримо з гостем.
  • Висновки щодо загибелі бійців 128-ї бригади у Зарічному
Вже похвилинно встановили обставини загибелі бійців 128-ї бригади на Запоріжжі. Їх зібрали на подвір'ї аби нагородити. А заходи безпеки були проігноровані. Про це повідомив міністр оборони України Умєров. А слідчі ДБР припускають, що мішенню сил РФ, які атакували місце збору 128-ї бригади міг бути її командир – Дмитро Лисюк.
Що станом на зараз встановило слідство – говоримо з представницею ДБР.

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