У ДБР припускають, що командир 128 ОГШБр міг бути мішенню російського удару на Запоріжжі

У Державному бюро розслідувань припускають, що командир 128 окремої гірсько-штурмової бригади Дмитро Лисюк міг бути мішенню російського удару, внаслідок якого 3 листопада на Запоріжжі загинули 19 військових.

«З нових деталей – на сьогодні є припущення, що ймовірною мішенню міг стати, зокрема, і комбриг, який не встиг на шикування за випадковим збігом обставин», – сказала в ефірі національного телемарафону радниця з комунікації ДБР Тетяна Сапьян.



Вона зауважила, що дані про загибель бійців 128 ОГШБр, які сьогодні оприлюднив міністр Рустем Умєров, є внутрішнім розслідуванням Міноборони.

За її словами, результати цього «дослідження доповнять матеріали кримінального провадження, яке розслідує ДБР».



Раніше 14 листопада міністр оборони Рустем Умєров повідомив про результати перевірки обставин ракетного удару по військових 128 окремої гірсько-штурмової бригади. За його словами, дійсно, бійців зібрали у дворі будинку, щоб нагородити, проігнорувавши всі правила маскування. Він додав, що після фіксації ракетного пуску був сигнал «ракетна небезпека», але «на місці нагородження жодних централізованих безпекових заходів вжито не було».

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Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що 3 листопада в Запорізькій області війська РФ вдарили ракетою «Іскандер-М» по особовому складу 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці, також є поранені.

6 листопада 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада вперше виступила із заявою щодо ракетного удару військ РФ на Запоріжжі, заявивши, що втратила 19 своїх бійців.

Командира 128-ї бригади Збройних сил України Дмитра Лисюка відсторонили від займаної посади на час розслідування. За даними деяких ЗМІ, командир 3 листопада приїхав на місце нагородження військових із запізненням.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи загибель воїнів 128-ї ОГШБ, заявив, що «це трагедія, якої можна було уникнути». Він додав, що за фактом трагедії було зареєстровано кримінальне провадження і має бути з’ясовано «всі обставини того, що сталося, хто конкретно та які розпорядження давав».